Pielęgniarka szpitala zakaźnego odebrała telefon. "Dom ci się pali"

Kiedy zadzwonił telefon, pielęgniarka Dorota Wójcik stała w kombinezonie i w masce. Miała właśnie iść do polowego namiotu rozłożonego przy Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym. – Co się dzieje? – zapytała telefonującą do niej siostrę. – Jak to co? Dom ci się pali! – odpowiedziała kobieta.