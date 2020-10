Ponad pół tysiąca nowych zakażeń na Mazowszu. W Warszawie po raz pierwszy ponad 200

Środowy bilans pandemii to 3003 nowe potwierdzone zakażenia SARS-CoV-2 w całej Polsce. Pośród nich aż 527 wykryto w województwie mazowieckim. Kolejne najwyższe wyniki należały tego dnia do Małopolski (357) i Śląska (286).

Ministerstwo Zdrowia poinformowało także o śmierci 75 osób zakażonych koronawirsuem. Z danych gromadzonych przez resort zdrowia wynika, że był pośród nich 73-latek, który zmarł w Warszawie z powodu COVID-19. Natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi chorobami zmarło dwóch innych mieszkańców Mazowsza. Pierwszy z nich to 69-latek, którego zgon odnotowano w Makowie Mazowieckim. Drugi to 82-latek leczony w Łodzi.

Rozproszone ogniska zakażeń

Odnosząc się do danych z Mazowsza, Joanna Narożniak z mazowieckiego sanepidu, poinformowała, że w regionie dominują małe i rozproszone ogniska zakażeń.

- Mamy też ogniska w domach pomocy społecznej, podmiotach medycznych, szkołach, przedszkolach i bardzo dużo ognisk domowych, w których zakażenia stwierdzane są wśród członków rodzin. Może to świadczyć o tym, że obecnie coraz częściej zarażamy się w przestrzeni publicznej, na przykład na ulicy, w sklepie czy w transporcie publicznym – zauważyła w rozmowie z PAP Narożniak.

Ponad 200 zakażeń w stolicy

Liczba nowych zakażeń SARS-CoV-2 w stolicy po raz pierwszy przekroczyła 200. Z danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wynika, że w środę było ich 219. Już od końca września dobowe raporty niemal codziennie mówiły o ponad setce nowych przypadków. Wyjątkiem był 5 października, gdy ich liczba spadła do 61.

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapowiedział podczas środowej konferencji prasowej, że mieszkańcy stolicy będą musieli od soboty liczyć się z dodatkowymi obostrzeniami. - Nie ma co ukrywać, na 99 procent Warszawa od soboty znajdzie się w żółtej strefie, więc wszystkich uczulam, że po północy z piątku na sobotę w Warszawie będą obowiązywać maseczki - poinformował Andrusiewicz.

Od początku pandemii koronawirusa wykryto u 6121 warszawiaków. Zmarło 155 osób chorujących na COVID-19, w większości cierpiących na choroby współistniejące. Za ozdrowieńców do środy uznawanych było 2027 osób.

Sytuacja epidemiologiczna w mazowieckich szkołach

Inspekcja sanitarna nie załączyła do najnowszego raportu listy placówek i informacji o tym, czy decyzja dotyczyła zawieszenia wszystkich zajęć, czy też odesłania do domu wybranych klas. Znajdziemy w nim wyłącznie wskazanie, w których znajdowały się one powiatach.