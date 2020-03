Baza pogotowia na Ursynowie była "uziemiona" przez podejrzenie koronawirusa u pacjenta

Na polecenie sanepidu

- Mamy taką sytuację, że wystąpiła potencjalna ekspozycja członków zespołu ratownictwa medycznego na kontakt z koronawirusem. W takich przypadkach współpracujemy bezpośrednio z sanepidem. I to na jego polecenie podjęta została decyzja, że czekamy w stacji wyczekiwania do momentu uzyskania wyników badań laboratoryjnych pacjenta, który z uwagi na niektóre objawy, na przykład gorączkę, był podejrzewany o to, że może być nosicielem koronawirusa - wyjaśniał Bielski w poniedziałek po południu.