11 listopada w stolicy. Co warto wiedzieć

Imprezy historyczne, sportowe, marsz, a co za tym idzie zakazy parkowania i objazdy. Co warto wiedzieć o obchodach Narodowego Święta Niepodległości w stolicy.

Jak poruszać się po stolicy 11 listopada

W poniedziałek w Warszawie odbędzie się wiele wydarzeń związanych z Narodowym Świętem Niepodległości. Od rana do wieczora na Krakowskim Przedmieściu trwać będzie Festiwal Niepodległa. Oficjalne uroczystości odbędą się przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Tysiące osób wezmą udział w 34. Biegu Niepodległości. Narodowcy przejdą w marszu z ronda Dmowskiego na Stadion Narodowy, a motocykliści przejadą z Wilanowa na plac Piłsudskiego.

Oznacza to zmiany w trasach komunikacji miejskiej. Jakie? Oto lista.

W tych miejscach znajdziesz kotylion, w tramwaju nakarmią słodkimi rogalami

Radosne świętowanie niepodległości

Sportowe świętowanie

Program imprez przewiduje też coś dla sportowców. O godz. 11.11 starter da sygnał do rozpoczęcia 34. Biegu Niepodległości. Na trasie w sercu Warszawy zobaczymy kilkanaście tysięcy ubranych na biało-czerwono zawodniczek i zawodników.

Marsz

W poniedziałek w godz. 14-20 ulicami stolicy przejdzie marsz. Rozpocznie się od zgromadzenia na rondzie Dmowskiego. Następnie uczestnicy przejdą Alejami Jerozolimskimi, przez most Poniatowskiego i dalej ulicami Wał Miedzeszyński, Wybrzeże Szczecińskie i Siwca na błonia stadionu PGE Narodowego.

Bezpieczeństwo, zakazy

Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy zapewnił, że urzędnicy i policjanci będą zwracać szczególna uwagę na bezpieczeństwo. - Będziemy przyglądać się wszystkiemu, co się w Warszawie dzieje. Policja dba o bezpieczeństwo. My będziemy bardzo wyczuleni, aby ten dzień odbywał się w podniosłej, uroczystej atmosferze, żeby nikt nie naruszał porządku, nikt nie łamał polskiego prawa - mówił Trzaskowski.

Szumiata zaznaczył, że sprawdzana jest trasa marszu pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa - chodzi o zabezpieczenie elementów z budowy, kostek brukowych czy płyt chodnikowych. - Będziemy je w miarę możliwości usuwać po to, by nie stały się narzędziem do popełnienia przestępstwa - dodał.