Kierowcy nie pojadą jezdnią Puławskiej w stronę Ursynowa od ulicy Stefana Batorego do Rakowieckiej. Objazd poprowadzi ulicą Batorego, aleją Niepodległości i Madalińskiego. Na jezdni Puławskiej w stronę centrum będą trzy pasy ruchu, a od Willowej – dwa do jazdy prosto i jeden do skrętu w Goworka.

Autobusy na objazdach

Wlot Dolnej dostępny

W sobotę rano, 28 września, zostanie otwarte skrzyżowanie ulicy Dolnej z Sobieskiego. Kierowcy jadący od Puławskiej będą mieli dwa pasy: prosto i w lewo lub prosto i w prawo. Z Chełmskiej natomiast do skrętu w lewo oraz do jazdy prosto i w prawo. Dla jadących ulicą Jana III Sobieskiego w kierunku Śródmieścia będzie osobny pas do skrętu w Dolną i wspólny do jazdy prosto i w prawo. Z Belwederskiej kierowcy będą mogli znów skręcić w prawo w Dolną. Nadal będzie ich obowiązywał zakaz skrętu w lewo w Chełmską.