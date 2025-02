Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na ulicy Odyńca Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

W reakcji na skargi mieszkańców na nowe parkomaty Rzecznik Praw Obywatelskich napisał do Zarządu Dróg Miejskich. Chodzi o brak możliwości opłacenia postoju gotówką w strefie płatnego parkowania.

Do RPO wpływają skargi od warszawiaków na nowe parkomaty, które nie pozwalają na opłatę za postój gotówką. Chodzi o urządzenia zamontowane na Mokotowie, objętym od lutego 2024 roku strefą płatnego parkowania.

Nierówne traktowanie kierowców

Zdaniem RPO wyposażenie nowego obszaru warszawskiej strefy płatnego parkowania w parkomaty bezgotówkowe skutkuje nierównym traktowaniem części kierowców, bo są osoby, które nie mają dostępu lub nie potrafią korzystać z nowoczesnych form płatności.

Dlatego Biuro RPO poprosiło o stanowisko w tej sprawie Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

Zdaniem skarżących pozbawia to kierowców, którzy nie mają karty płatniczej lub dostępu do systemu płatności mobilnych, możliwości korzystania z tego obszaru strefy płatnego parkowania w Warszawie. Wskazują, że decyzja ZDM o zainstalowaniu takich parkomatów prowadzi do wykluczenia społecznego osób niekorzystających z nowoczesnych form płatności.

Rzecznik podziela te zastrzeżenia. "Wszyscy użytkownicy strefy mają równą pozycję. Mają prawo do zaparkowania pojazdu na drogach publicznych w strefie pod warunkiem uiszczenia opłaty" – zaznaczył RPO.

Wyjaśnił, że skoro zgodnie z ustawą o drogach publicznych za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania należy wnieść opłatę, to trzeba stworzyć taki system ich wnoszenia, żeby każdy użytkownik strefy miał faktyczną możliwość jej uiszczenia.

Mówią o tym przepisy

"I choć większość społeczeństwa ma obecnie dostęp do nowoczesnych form płatności, to jednak jest grupa osób, która nie dysponuje takimi instrumentami płatniczymi np. z uwagi na to, że nie potrafi się nimi posługiwać (osoby starsze)" – dodał.

Ustawa o Narodowym Banku Polskim określa, że znaki pieniężne emitowane przez NBP są prawnymi środkami płatniczymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to obowiązek przyjmowania ich w zamian za wszelkie świadczenia – publiczne i prywatne.

"Uznanie znaków pieniężnych emitowanych przez NBP za prawny środek płatniczy jest bezwarunkowe w tym sensie, że przepis ten (ani żaden inny przepis prawa) nie ogranicza zdolności poszczególnych znaków w zakresie uwalniania ze zobowiązań" – przekazał RPO.

W związku z tym dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO Piotr Mierzejewski prosi dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie Łukasza Puchalskiego o zbadanie sprawy, odniesienie się do argumentów i przedstawienie stanowiska.

Rzecznik ZDM Jakub Dybalski potwierdził, że wpłynęło pismo RPO.

- Rzeczywiście dotarła do nas prośba o stanowisko w tej sprawie i takie stanowisko przygotujemy -powiedział.

