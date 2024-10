Przygarnął ich pod swój dach, a gdy kazał się wyprowadzić zapowiedzieli zemstę. Został raniony nożem

Mieszkaniec warszawskiego Mokotowa poznał parę będącą w trudnej sytuacji życiowej i pozwolił im u siebie zamieszkać. Szybko jednak relacje się popsuły. Mężczyzna podejrzewał, że nowi znajomi dosypują mu coś do alkoholu. Kazał im opuścić mieszkanie, a ci zapowiedzieli zemstę. Po kilku dniach został zraniony nożem.

Podejrzewał, że dosypują mu coś do alkoholu

Początkowo okazjonalne i wspólne picie alkoholu nie stanowiło problemu, jednak z czasem sytuacja zaczęła się komplikować. - 36-latek zaczął czuć się coraz gorzej i wkrótce odkrył, że w jego mieszkaniu znajdują się ukryte substancje psychotropowe. Zaczynał podejrzewać, że nowi znajomi dosypują mu je do alkoholu, co miało na celu manipulację jego zachowaniem. Kiedy mężczyzna postanowił, że czas na zakończenie tej znajomości, para zareagowała agresją, grożąc mu konsekwencjami, "jeśli nie zmieni swojego podejścia" - wskazała rzeczniczka mokotowskiej policji komisarz Ewa Kołdys.

Policjantka dodała, że ostatecznie 36-latek poinformował nowych znajomych, że jeśli nie opuszczą mieszkania dobrowolnie, będzie zmuszony wezwać pomoc. Para, wściekła i agresywna, opuściła lokal, a 38-latek odgrażał się, że "dorwie nielojalnego kolegę". W obawie o swoje życie mężczyzna postanowił wyprowadzić się do innego miasta.

Został raniony nożem w udo

- Po kilku dniach musiał jednak wrócić do Warszawy z powodu śmierci matki. To wtedy napastnik ugodził 36-latka nożem, zadając mu cios w okolicę tętnicy udowej. Jego dziewczyna, nie pozostając bierna, użyła gazu pieprzowego, co jeszcze bardziej skomplikowało sytuację - podała dalej komisarz Kołdys.