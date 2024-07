Nie przez 63, jak we wcześniejszych latach, a tylko przez trzy dni będzie płonął ogień na kopcu Powstania Warszawskiego. To skutek uboczny modernizacji, jaką przeszedł Park Akcji "Burza", ale także - jak twierdzą urzędnicy - skarg okolicznych mieszkańców.

Gwarancja remontowa i argument ekologiczny

- Obecnie kopiec, jak i cały Park Akcji "Burza", ma inny wygląd i funkcjonalność. W związku z tym przebieg uroczystości został odpowiednio dostosowany do jego funkcji. Po pierwsze z powodu obostrzeń związanych z gwarancją robót remontowych na kopcu, po drugie - z powodu skarg okolicznych mieszkańców i zastrzeżeń, że jest to "nieekologiczne" - wyjaśnia Bujalska.

"Ogień nie jest konieczny. Chociaż..."

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski już w ubiegłym roku, podczas otwarcia parku po dwuletnim remoncie zasugerował, że trwanie ogniska może zostać skrócone. - Przede wszystkim mamy tutaj niesamowitą instalację, która zostanie podświetlona przez całą noc i ten symbol jest utrzymany. Natomiast jest również takie miejsce, w którym ogień może się palić przez 63 dni. Będziemy podejmowali razem z dzielnicą, będziemy o to pytać kombatantów - odpowiadał na pytania dziennikarzy. - Natomiast to miejsce zmieniło się nie do poznania, jest tak rewelacyjnym symbolem również jeżeli chodzi o oświetlenie, że ten ogień nie jest konieczny. Chociaż, jeżeli będzie trzeba, to będzie się palić - gubił tropy Trzaskowski.