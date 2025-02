Zamierzali przerobić biurowiec na mieszkania na wynajem. Teraz chcą go wyburzyć

Biurowiec przy Obrzeżnej 7 Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Miejsce biurowca w pobliżu ronda Unii Europejskiej może wkrótce zająć nowy blok. Inwestor zamierza wybudować go w trybie ustawy lex deweloper. Wcześniej planował przerobienie budynku na mieszkania pod wynajem, ale jego plan uległ zmianie.

Przy Obrzeżnej 7 stoi sześciokondygnacyjny biurowiec z szaro-niebieską elewacją. Budynek powstał na przełomie lat 70. i 80., później był poddawany renowacji i rozbudowie. Znajduje się w pobliżu ronda Unii Europejskiej. To okolica będąca niegdyś biurowym zagłębiem, które obecnie wypierane jest przez kolejne inwestycje mieszkaniowe.

Dwa lata temu nieruchomość została przejęta przez fundusz inwestycyjny. Jak informowała wówczas "Gazeta Wyborcza", inwestor planował jej przebudowę i zmianę funkcji z biurowej na instytucjonalny wynajem mieszkań. Pomysł uległ jednak zmianie. Obecnie właściciel obiektu - spółka Selectro - zamierza go wyburzyć i zbudować w tym miejscu blok mieszkalny.

Inwestycja w trybie lex deweloper

"Istniejący budynek biurowo-usługowy nie spełnia norm energetycznych oraz współczesnych wymagań dotyczących jakości, komfortu i funkcjonalności" - czytamy na stronie inwestycji Obrzeżna 7. Deweloper przekonuje, że w bezpośrednim sąsiedztwie są już budynki mieszkaniowe z punktami handlowo-usługowymi w parterze, więc inwestycja o podobnym charakterze dopełni brakującą część pierzei ulicy Obrzeżnej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Służewca Przemysłowego dopuszcza w tej części ulicy Obrzeżnej budowę nieruchomości przeznaczonej na funkcje administracyjno-usługowe. Deweloper musi więc uzyskać zgodę miasta na odejście od tych zapisów i wybudowanie mieszkań, dlatego nowa inwestycja planowana jest w trybie specustawy lex deweloper.

Dokument ten pozwala na budowę inwestycji mieszkaniowych wbrew istniejącym planom zagospodarowania przestrzennego. Celem specustawy jest skrócenie czasu przygotowania inwestycji z pięciu lat do roku. Na jej mocy rada miasta czy gminy może podjąć decyzję o ustaleniu lokalizacji dla takiej inwestycji.

118 mieszkań, skwer i zielone podwórko

Nowy blok zaprojektował zespół architektów z pracowni WWAA. Ma w nim powstać 118 mieszkań na sprzedaż, garaż podziemny na 180 samochodów, 300 miejsc na rowery, publiczny skwer i ogólnodostępne zielone podwórko. Inwestycja nie będzie ogrodzona.

"Istniejący budynek ma fasadę maksymalnie zbliżoną do tylnej granicy działki, bardzo blisko budynków mieszkaniowych przy ul. Cybernetyki 2F, G i H. Proponowany budynek będzie miał kształt litery C. Jego główna część zostanie usytuowana tuż przy ul. Obrzeżnej. To pozwoli na wyrównanie pierzei ul. Obrzeżnej z lokalami usługowymi oraz da przestrzeń mieszkaniom, których okna wychodzą na działkę przyszłej inwestycji" - czytamy na stronie inwestycji.

Wizualizacja nowego bloku przy Obrzeżnej Źródło: materiały inwestora, pracownia WWAA

Projekt przewiduje, że maksymalna wysokość budynku osiągnie 29,5 m, podczas gdy plan miejscowy dopuszcza tu maksymalnie 44-metrową zabudowę. Przewyższenie znajdzie się w narożniku działki od strony Obrzeżnej i Cybernetyki, blok będzie tu miał 9 kondygnacji. Od strony zachodniej, gdzie sąsiaduje z innym osiedlem, będzie wysoki na 17 m (5 kondygnacji), a pozostała, przeważająca część bloku osiągnie 23 m wysokości (7 kondygnacji).

Intensywność zabudowy, czyli stosunek powierzchni całkowitej budynku do powierzchni działki ma wynieść 2,5 przy dopuszczonej w tym miejscu wartości 3,6. Powierzchnia biologicznie czynna szacowana jest na 30 procent. "Zaprojektowane zostały dwie strefy zieleni i rekreacji: pierwsza z placem zabaw na ogólnodostępnym podwórku, druga o funkcji miejskiego skweru - obok budynku, w południowej części działki (w sąsiedztwie z budynkiem przy ul. Obrzeżnej 7a). Obie strefy będą otwarte i dostępne. Łącznie będą miały około 2,2 tys. mkw. powierzchni, z czego 1,4 tys. mkw. to powierzchnia biologicznie czynna" - podano.

Konsultacje społeczne

Realizacja inwestycji w trybie lex deweloper w Warszawie wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych. Pracownia WWAA ogłosiła start dialogu w tej sprawie. We wtorek, 25 lutego mieszkańcy będą mogli zapoznać się z planami dewelopera i zgłosić uwagi. Spotkanie odbędzie się o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej biurowca przy Obrzeżnej 7. Kolejne planowane jest w formule online na 6 marca. Uwagi do projektu można także przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie dedykowanej inwestycji. Czas na ich zgłaszanie upłynie 14 marca. Dwa tygodnie później planowana jest publikacja raport z konsultacji.

Kolejnym krokiem będzie złożenie w urzędzie miasta wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji. Architekci załączą do wniosku raport z konsultacji społecznych. Decyzję w sprawie inwestycji podejmie Rada Warszawy.

Biurowiec przy Obrzeżnej 7 Biurowiec przy Obrzeżnej 7 Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Biurowiec przy Obrzeżnej 7 Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Biurowiec przy Obrzeżnej 7 Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Biurowiec przy Obrzeżnej 7 Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Biurowiec przy Obrzeżnej 7 Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl