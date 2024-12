"Sześć ambulansów na 6 grudnia" Źródło: Piotr Owczarski, WSPRiTS "Meditrans" w Warszawie

W czwartek oficjalnie zaprezentowano sześć nowych ambulansów, które zasilą flotę stołecznego pogotowia ratunkowego. Koszt jednej jaskrawożółtej karetki wraz z wyposażeniem to wydatek około 700 tysięcy złotych, co daje łączny koszt zakupu około 4,2 miliona złotych.

Nowoczesny sprzęt na pokładzie

Nowe pojazdy wyposażone zostały w nosze elektryczne, krzesełko kardiologiczne oraz w urządzenie do dezynfekcji powietrza. Standardem karetek "Meditransu" są również urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej u osób, u których doszło do zatrzymania krążenia, czy defibrylatory i respiratory.

- Nosze elektryczne odciążają nasze kręgosłupy, urządzenie do resuscytacji oddechowo-krążeniowej pozwala nam skupić się na innych czynnościach ratujących życie, bo gdy urządzenie pracuje, my mamy wolne ręce. Nie musimy już wybierać pomiędzy bezpieczeństwem ratownika a utrzymywaniem krążenia pacjenta, na przykład podczas transportu pacjenta karetką do szpitala - mówi cytowany w komunikacie Paweł Wnuk, kierownik Działu ds. Ratownictwa Medycznego "Meditransu".

Nowe ambulanse kosztowały ponad cztery miliony złotych Źródło: WSPRiTS "Meditrans" w Warszawie

Miliony przejechanych kilometrów

Zespoły ratownictwa medycznego z Warszawy i ościennych powiatów dysponowane są od 700 do tysiąca razy w ciągu doby. Tylko w listopadzie ratownicy i ratowniczki "Meditransu" interweniowali ponad 18 tysięcy razy.

Z danych Głównego Urzędy Statycznego wynika, że w zeszłym roku na terenie kraju karetki pogotowia ratunkowego wyjeżdżały do wzywających pomocy 2,8 miliona razy, z czego średnio, co dziesiąta interwencja podejmowana była w rejonie operacyjnym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" w Warszawie. - Ambulanse są więc eksploatowane do granic możliwości, bo rocznie przejeżdżają prawie trzy miliony sześćset tysięcy kilometrów - wylicza Piotr Owczarski, rzecznik stołecznego pogotowia.

Nowe karetki trafią do stacji wyczekiwania w Józefowie, Piasecznie i Pruszkowie oraz Warszawie - do baz na Mokotowie, Białołęce i Pradze Północ.