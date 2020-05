Za trzy lata tramwaje mają pojechać ulicą Gagarina. Jest umowa

Po 50 latach przerwy tramwaj wróci na Sielce w postaci odnogi projektowanej trasy do Wilanowa. Przy okazji powstanie nowy kolektor ściekowy, dlatego inwestycję Tramwaje Warszawskie będą realizować wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji.

W środę Tramwaje Warszawskie oraz MPWiK podpisały umowę na zaprojektowanie i budowę odnogi linii tramwajowej na Wilanów, prowadzącej przez ulice Goworka oraz Gagarina do skrzyżowania z Czerniakowską na Sielcach.

Tramwaje wrócą na Sielce

Tramwaje będą współpracować z MPWiK ponieważ przy okazji powstanie kolektor ściekowy Mokotowski Bis o średnicy 2,8 metra. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa systemu kanalizacji w czasie intensywnych opadów deszczu. - Obie inwestycje wymagają skoordynowania robót naziemnych i podziemnych. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na wspólną realizację - zaznaczył Maciej Dutkiewicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich.

Wykonawca najpierw zajmie się przygotowaniem projektu, a później budową torów między ulicami Sułkowicką a Czerniakowską. Jak przekazały Tramwaje Warszawskie, w ramach inwestycji na Gagarina powstanie zielone torowisko o długości ponad 1 kilometra, przystanki i terminal tramwajowy przy Czerniakowskiej. Wyremontowane zostaną również instalacje podziemne oraz chodniki, pojawią się też ścieżki rowerowe. Odnoga trasy tramwajowej na Wilanów w ciągu Gagarina nie będzie zakończona pętlą, dlatego do obsługi linii zostaną skierowane tramwaje dwukierunkowe.

Tramwaj do Wilanowa

Warto podkreślić, że tramwaje wrócą do tej części Warszawy po 50 latach przerwy. - Tramwaje do Wilanowa po Goworka, Spacerowej jeździły w latach 1957 – 1973 . Na planie miasta z 1973 roku wyraźnie widać, że jeździły tędy trzy linie - 2, 14 i 36. Dwójka i czternastka po Czerniakowskiej i Powsińskiej docierały do Wilanowa, linia 36 zawracała na Sadybie - przypomina Dutkiewicz.