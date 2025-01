Szczepan urodził się 1 stycznia, minutę po północy Źródło: TVN24

Urząd miasta poinformował w piątek, że pierwszy warszawiak w 2025 roku przyszedł na świat w Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rodziny przy ulicy Madalińskiego. Poród został odebrany 1 stycznia o godzinie 0:01. Chłopiec jest trzecim dzieckiem pani Marty i pana Zbigniewa. Rodziców odwiedził w szpitalu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - Urodzić się minutę po północy, to naprawdę jest dobre wyczucie czasu. Bardzo się cieszę, że Szczepan urodził się silny, zdrowy i będzie mógł dołączyć do swojego rodzeństwa - gratulował rodzicom.

Spada liczba urodzeń w Warszawie

Według urzędników wskaźniki demograficzne są obecnie pesymistyczne. W ubiegłym roku w stolicy przyszło na świat 28 647 dzieci. W 2023 roku zarejestrowano 29 249 urodzeń, a w 2022 roku - 31 950.

Ratusz podaje, że w nowym roku w szpitalu przy Madalińskiego urodziło się już 11 dzieci, a w zeszłym 3590. Statystyki publikuje także inna miejska placówka. "W 2024 roku w Szpitalu św. Zofii w Warszawie przyjęliśmy 5877 porodów - to aż o 401 więcej niż w 2023 roku! I wszystko wskazuje na to, że to właśnie u nas urodziło się najwięcej maluchów w Polsce" - podali przedstawiciele szpitala na Facebooku.

Przypomnijmy, że oddziały porodowe znajdują się także w innych miejskich placówkach: Szpitalu Południowym, Szpitalu Bielańskim, Szpitalu Praskim i Warszawskim Instytucie Zdrowia Kobiet na Inflanckiej.

Wsparcie dla rodzin w stolicy

Miasto finansuje od 20 lat program edukacji "Szkoła rodzenia". W zajęciach mogą brać udział partnerzy ciężarnych lub osoby towarzyszące. W 2024 roku skorzystało z niego 6,5 tysiąca warszawianek.

Obecnie miasto przygotowuje nowy program z zakresu profilaktyki i wczesnej diagnostyki depresji poporodowej. "To szczególny rodzaj zaburzenia nastroju, dotykający coraz więcej kobiet w ciąży oraz w okresie po urodzeniu dziecka. Budżet programu w edycji 2025-2027 to sześć milionów złotych. Wczesną diagnostyką depresji poporodowej zostanie objęte 36 tysięcy kobiet. Wkrótce program będzie punktem obrad miejskich radnych" - czytamy w komunikacie.

W minionym roku w stolicy otwarte zostały cztery nowe miejskie żłobki. "Wkrótce rozpoczyna się nabór do nowego żłobka na Woli, po feriach z nowego przedszkola skorzystają dzieci z Bemowa" - informują urzędnicy.

Dotychczas Warszawa prowadziła miejski program dofinansowania in vitro. Urodziło się dzięki niemu ponad 2700 dzieci, skorzystało z niego ponad 10 tysięcy par. Miasto wydało na niego 59 milionów złotych. Od połowy ubiegłego roku program realizowany jest przez rząd.