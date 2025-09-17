Policjanci z mokotowskiego Wydziału Wywiadowczo Patrolowego otrzymali zgłoszenie dotyczące usiłowania rozboju.
Atak mężczyzny z kastetem w ręku
"Z informacji przekazanych przez zgłaszającego wynikało, że został on zaatakowany przez nietrzeźwego mężczyznę z kastetem w ręku, który chciał od niego pieniądze" – wskazała asp. szt. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.
Funkcjonariusze udali się w kierunku, gdzie mógł znajdować się napastnik. Po chwili na jednej z klatek schodowych znaleźli opisanego mężczyznę, który w ręku trzymał kastet. Tam doszło do zatrzymania 39-latka, który następnie został przewieziony do policyjnego aresztu.
Sprawą zajęli się śledczy z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu. Jak się okazało, zatrzymany od dawna był w zainteresowaniu policjantów.
Szybko na jaw wyszło, że zdarzenie z dnia poprzedniego to nie jedyne przestępstwo, które ma na koncie zatrzymany. Policjanci od pewnego czasu prowadzili również inne sprawy, w których udział brał 39-latek.
Groźby karalne i nawoływanie do zabójstwa
"Groźby karalne kierowane w stosunku do jednej z sąsiadek, jak również umieszczanie na portalach społecznościowych treści, w których publicznie nawoływał do zbrodni zabójstwa osób o innej narodowości oraz do nienawiści na tle różnic narodowościowych" – wylicza asp. Szt. Haberska.
39-latek usłyszał trzy zarzuty. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów.
Autorka/Autor: ag/PKoz
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II