Mokotów

Groźby karalne, atak z kastetem i nawoływanie do zabójstwa. Zatrzymanie 39-latka

Warszawa. Groził, atakował i szerzył nienawiść
Ukrywał się pod Warszawą pod zmienionym nazwiskiem
Źródło: KRP Warszawa IV
Policjanci z Mokotowa zatrzymali mężczyznę podejrzanego o usiłowanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Okazało się, że 44-latek miał na koncie także inne przestępstwa - groził sąsiadce, a w mediach społecznościowych nawoływał do zabójstwa oraz do nienawiści na tle różnic narodowościowych.

Policjanci z mokotowskiego Wydziału Wywiadowczo Patrolowego otrzymali zgłoszenie dotyczące usiłowania rozboju.

Atak mężczyzny z kastetem w ręku

"Z informacji przekazanych przez zgłaszającego wynikało, że został on zaatakowany przez nietrzeźwego mężczyznę z kastetem w ręku, który chciał od niego pieniądze" – wskazała asp. szt. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Funkcjonariusze udali się w kierunku, gdzie mógł znajdować się napastnik. Po chwili na jednej z klatek schodowych znaleźli opisanego mężczyznę, który w ręku trzymał kastet. Tam doszło do zatrzymania 39-latka, który następnie został przewieziony do policyjnego aresztu.

Warszawa. Groził, atakował i szerzył nienawiść
Warszawa. Groził, atakował i szerzył nienawiść
Warszawa. Groził, atakował i szerzył nienawiść
Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Warszawa. Groził, atakował i szerzył nienawiść
Warszawa. Groził, atakował i szerzył nienawiść
Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Warszawa. Groził, atakował i szerzył nienawiść
Warszawa. Groził, atakował i szerzył nienawiść
Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

Sprawą zajęli się śledczy z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu. Jak się okazało, zatrzymany od dawna był w zainteresowaniu policjantów.

Szybko na jaw wyszło, że zdarzenie z dnia poprzedniego to nie jedyne przestępstwo, które ma na koncie zatrzymany. Policjanci od pewnego czasu prowadzili również inne sprawy, w których udział brał 39-latek.

Groźby karalne i nawoływanie do zabójstwa

"Groźby karalne kierowane w stosunku do jednej z sąsiadek, jak również umieszczanie na portalach społecznościowych treści, w których publicznie nawoływał do zbrodni zabójstwa osób o innej narodowości oraz do nienawiści na tle różnic narodowościowych" – wylicza asp. Szt. Haberska.

39-latek usłyszał trzy zarzuty. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów.

