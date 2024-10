Wykańczają ulice przy nowej linii tramwajowej. Autobusy na objazdach

Wykonawca torowiska do Wilanowa ułoży nawierzchnię na ulicy Spacerowej. Te prace zaplanowano od 18 do 21 października. Później rozpoczną się roboty na Goworka i Waryńskiego. Z kolei w weekend drogowcy będą pracowali na Wisłostradzie. Oznacza to zmiany dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.

Zgodnie z zapowiedziami budowniczowie linii tramwajowej kontynuują prace wykończeniowe na ulicach Spacerowej i Goworka. Po wyregulowaniu studzienek i krawężników, ułożą ostatnią warstwę nawierzchni.

Od nocy z czwartku na piątek, z 17 na 18 października, kierowcy nie pojadą ulicą Goworka i Spacerową w dół, do Belwederskiej. Objazd poprowadzi Puławską do Dolnej. Autobusy linii: 131, 167, 168, 519, 522, N31 i N81 zmienią trasy. Zmiany potrwają do zakończenia prac – do poniedziałkowego poranka, 21 października.

Ulica Spacerowa - objazd Infoulice Warszawa

W poniedziałek zamkną Goworka

Po zakończeniu prac na Spacerowej, w poniedziałek, 21 października, robotnicy zamkną jezdnię ulicy Goworka w górę – od Klonowej do Puławskiej oraz przejazd przez torowisko z Puławskiej w stronę centrum i fragment ulicy Waryńskiego do Boya-Żeleńskiego. Objazd został wyznaczony przez plac Unii Lubelskiej. Utrudnienia będzie można ominąć także ulicą Belwederską.

Ulica Goworka - objazd Infoulice Warszawa

Zmienionymi trasami pojadą autobusy linii: 118 w stronę Browarnej, 119 w obu kierunkach, 138 w stronę Utraty, 131, 519, 522, N31 i N81 do Dworca Centralnego, 167 w stronę Starego Bemowa/Fortu Radiowo i 168 w kierunku Spartańskiej.

Prace na ulicy Goworka potrwają do 28 października. Dodatkowo od 25 do 28 października zaplanowano całkowite zamknięcie jezdni ul. Puławskiej w stronę centrum, od ulicy Olszewskiej do placu Unii Lubelskiej.

Przebudowa uszkodzonego kanału

W trakcie budowy trasy tramwajowej wykonawca odkrył uszkodzenia betonowego zabezpieczenia Kanału Sieleckiego. Podjął się jego przebudowy. Prace rozpoczną się w poniedziałek, 21 października i potrwają pięć dni. Będą wymagały zamknięcia ulicy Idzikowskiego, od ulicy Jana III Sobieskiego do Pory. Do ulicy Pory kierowcy dojadą od Puławskiej, a do Puławskiej – ulicą Jana III Sobieskiego i Dolną lub alejami Sikorskiego i Wilanowską.

Ulica Idzikowskiego - objazd Infoulice Warszawa

Frezowanie i nowy asfalt na Wisłostradzie

Frezowanie na Wisłostaradzie rozpocznie się w piątek, 18 października, o godzinie 22 i zakończy w poniedziałek, 21 października, o godzinie 4. Robotnicy wymienią nawierzchnię jezdni Wybrzeża Gdańskiego w kierunku Bielan, od mostu Śląsko-Dąbrowskiego do ulicy Wenedów.

Zamknięte zostaną dwa pasy – kierowcy przejadą jednym, lewym pasem. Autobusy linii 185 nie zmienią swojej trasy. Utrudnienia można ominąć drugą stroną Wisły: Wałem Miedzeszyńskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wybrzeżem Helskim.

