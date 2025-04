Kosztował 1,7 miliona złotych, stoi pusty. Zwrot akcji w sprawie pawilonu

Budynek za 1.7 mln złotych stoi pusty. Seniorzy walczą o swoje miejsce na Sadybie. Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Po fiasku dwóch konkursów na gospodarza pawilonu na skwerze Ormiańskim, zdecydowano, że budynek przejmie urząd dzielnicy Mokotów. W budynku, na który wydano 1,7 miliona złotych, znajdzie się punkt biblioteczny.

Budynek na skwerze Ormiańskim od niemal pół roku stoi pusty. Mokotów przejmuje administrowanie pawilonem od Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, choć jeszcze w lutym urzędnicy optowali za zewnętrznym dzierżawcą wyłonionym w konkursie.

- Po rozmowach prowadzonych z Zarządem Zieleni postanowiliśmy zmienić formułę prowadzenia pawilonu, tak aby to miejsce mogło służyć mieszkańcom. Dlatego zaproponowałem przekazanie budynku mokotowskiej bibliotece, co spełni oczekiwania wszystkich zainteresowanych - powiedział cytowany w komunikacie Rafał Miastowski, burmistrz Mokotowa.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom seniorów i społeczników z Sadyby, w lokalu przewidziano też funkcję społeczną. - Budynek zostanie przekształcony w nowoczesną placówkę biblioteczną, która oprócz klasycznego księgozbioru, oferowałaby również bezpłatną przestrzeń do spotkań, warsztatów i działań kulturalnych - dodał Miastowski. W komunikacie nie zdradzono, czy to przekształcenie będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami.

Pawilon na Skwerze Ormiańskim Źródło: Dzielnica Mokotów

Trzeba dopiąć formalności

Dzielnica wesprze bibliotekę w przeprowadzeniu niezbędnych prac. - Pawilon na skwerze Ormiańskim ma szansę na powrót stać się sercem lokalnej aktywności - miejscem, które łączy i żyje zgodnie z rytmem mieszkańców. Dzisiejsze biblioteki odgrywają rolę znacznie szerszą niż tylko wypożyczalnie książek. To miejsca otwarte, które pełnią funkcję edukacyjną, kulturalną i społeczną - nakreślił wizję miejsca Robert Kijek, dyrektor mokotowskiej biblioteki.

Kilka spraw jest jeszcze do uregulowania. - Obszar skweru Ormiańskiego znajduje pod ścisłą ochroną konserwatora zabytków, a budynek zlokalizowany jest na terenie administrowanym przez Zarząd Zieleni, co również zobowiązuje nas do spełnienia określonych wymogów. Do pomysłu podchodzimy bardzo entuzjastycznie i z nadzieją, że po przeprowadzeniu niezbędnych formalności, szybko udostępnimy pawilon mieszkańcom - dodał dyrektor Kijek.

Pawilon na Skwerze Ormiańskim Źródło: Dzielnica Mokotów

Dwa nieudane konkursy

Pawilon na Skwerze Ormiańskim powstał ze środków budżetu obywatelskiego w parku, w bezpośrednim sąsiedztwie Fortu Czerniaków. Za jego budowę i funkcjonowanie odpowiadał, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Inwestycję ukończono w 2022 roku.

Wedle projektu miał służyć jako międzypokoleniowe miejsce spotkań. Od 2023 roku jego zarządzaniem zajmowała się Fundacja Bullerbyn, która organizowała tam warsztaty i imprezy. Wraz z końcem 2024 roku umowa dzierżawy została zakończona. Fundacja wypowiedziała umowę, ponieważ w jej pierwotnej wersji widniał zapis, mówiący o prowadzeniu w budynku lokalu gastronomicznego. Jak się okazało, nie spełnia on jednak norm wymaganych przez sanepid. W związku z tym fundacja nie była w stanie opłacić dzierżawy.

W ramach dwóch kolejnych konkursów nie udało się wyłonić podmiotu, który mógłby prowadzić ten obiekt.

