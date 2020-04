Pielęgniarka z domu opieki przy Bobrowieckiej opuściła ośrodek. Wojewoda kieruje do pracy kolejne osoby

- We wtorek, po 12 godzinach pracy, żona źle się poczuła. Lekarz, na podstawie objawów, wystawił zwolnienie L4 i tego samego dnia żona opuściła ośrodek. Z informacji przekazanych mi przez żonę wynika, że do momentu, kiedy opuściła placówkę, nikt nie stawił się do pracy na stałe. W poniedziałek i we wtorek żonie pomagała tylko jedna wolontariuszka - powiedział nam w czwartek rano Jacek Pleśniewski, mąż pielęgniarki.