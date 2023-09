Ostatnia wystawa i wyprowadzka. Koniec Muzeum Sztuki Nowoczesnej nad Wisłą

Muzeum Sztuki Nowoczesnej na bulwarach po zakończeniu sezonu przeprowadzi się do nowej siedziby w centrum miasta. Bohaterkami ostatniej wystawy w tymczasowej siedzibie będą ukraińska malarka czerpiąca z folkloru Marija Prymaczenko i polska pionierka awangardy Maria Jarema.

Tymczasowa przestrzeń wystawiennicza Muzeum Sztuki Nowoczesnej, czyli działające od 2017 roku Muzeum nad Wisłą, wkrótce przejdzie do historii. Instytucja realizuje ostatni etap inwestycji na placu Defilad i szykuje przeprowadzkę do docelowej siedziby. Po zakończeniu działalności w nadwiślańskim pawilonie projektu austriackiego architekta Adolfa Krischanitza nastąpi wielkie otwarcie budynku zaprojektowanego przez nowojorskie studio Thomas Phifer and Partners.