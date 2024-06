W pobliżu przystanku Warszawa Rakowiec doszło do potrącenia. Z tego powodu występują utrudnienia na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Służewiec.

Do zdarzenia doszło w środę po południu.

Jak podała Szybka Kolej Miejska, w związku z tym, pociągi SKM linii S2, S3 i S40 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 60 minut. Oprócz tego, pociąg SKM linii S2: - nr 99512/3 ze stacji Sulejówek Miłosna (odjazd o godz. 10:57) do stacji Warszawa Lotnisko Chopina został odwołany na odcinku Warszawa Żwirki i Wigury - Warszawa Lotnisko Chopina, - nr 99414/5 ze stacji Warszawa Lotnisko Chopina (odjazd o godz. 12:50) do stacji Sulejówek Miłosna został odwołany w całej relacji, - nr 99518/9 ze stacji Sulejówek Miłosna (odjazd o godz. 14:01)do stacji Warszawa Lotnisko Chopina został odwołany w całej relacji.