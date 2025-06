Wielkie betonowe płyty dojechały do stolicy. Po raz pierwszy będą układane w tak ruchliwym miejscu

Betonowe płyty zostały przywiezione z Krakowa do Warszawy specjalnym pociągiem Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

W poniedziałek na bocznicy kolejowej przy alei Prymasa Tysiąclecia rozpoczął się rozładunek betonowych płyt prefabrykowanych, z których wkrótce zostanie ułożony rozjazd tramwajowy na placu Zawiszy. Ładunek przyjechał do Warszawy z Krakowa specjalnym pociągiem. Nie obyło się bez problemów. Burza, która przeszła w okolicy z czwartku na piątek, spowodowała awarię przez co skład utknął kilkadziesiąt kilometrów przed stolicą.

- Na wykorzystanie technologii wielkogabarytowych płyt zdecydowaliśmy się po raz pierwszy ponieważ dostaliśmy od władz miasta bardzo ścisłe warunki przeprowadzenia tego remontu. Plac Zawiszy to bardzo ważny węzeł transportowy dla tej części Warszawy. Nakazano nam, aby maksymalnie skrócić czas samego remontu i w jego trakcie zachować relacje dla ruchu samochodowego w każdą stronę, a także - tyle, ile się da- relacji tramwajowych - powiedział wiceprezes Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz.

- Dzięki zastosowaniu tej technologii czas remontu uda się skrócić trzykrotnie. Cały plac wyremontujemy w miesiąc - dodał.

121 płyt

Niklewicz wyjaśnił, że technologia płyt prefabrykowanych była już stosowana przy przebudowach w innych polskich miastach, m.in. w Poznaniu i na Śląsku. - To, co jest wymierne, to skala. Po raz pierwszy technologia zostanie zastosowana na tak dużą skalę, w tak ruchliwym miejscu, jak plac Zawiszy - podkreślił wiceprezes Tramwajów Warszawskich.

Szymon Sroka, kierownik kontaktu z firmy KZN Rail, wskazał, że do Warszawy przyjechało 121 płyt prefabrykowanych, o łącznej powierzchni 1600 metrów kwadratowych. Najcięższa z nich waży prawie 23 tony. Przedstawiciel wykonawcy zapewnił, że opóźnienie w transporcie, który w sam w sobie był dużym wyzwaniem, nie wpłynie na harmonogram prac na placu.

- Prace rozpoczynamy w nocy z niedzieli na poniedziałek (z 6 na 7 lipca) od rozbiórki starego torowiska na etapie pierwszym, czyli rozjazd w ciągu ulicy Grójeckiej. Jak wszystko pójdzie dobrze z rozbiórkami, w pierwszej kolejności na plac Zawiszy przewieziemy 16 płyt i we wtorek rozpoczniemy montaż nowego torowiska - powiedział przedstawiciel wykonawcy.

Pociąg z płytami, które będą użyte podczas przebudowy placu Zawiszy

Pełny harmonogram prac

Dwa tygodnie temu wiceprezes Tramwajów Warszawskich poinformował o planowanym harmonogramie prac na placu Zawiszy oraz innych remontach

Od 7 do 13 lipca zamknięty będzie ruch tramwajowy od placu Zawiszy do placu Narutowicza. Tramwaje pozostaną na relacji Towarowa - Aleje Jerozolimskie. Funkcjonować będzie tymczasowa zawrotka w ul. Grójeckiej.

Od 14 do 27 lipca zamknięty będzie wlot zachodni. Wówczas tramwaje nie pojadą od placu Zawiszy do placu Starynkiewicza. Ruch zostanie utrzymany w relacji Towarowa-Grójecka. W Alejach Jerozolimskich będzie działać tymczasowa zawrotka.

Ostatni etap związany z zamknięciem wlotu północnego nastąpi 28 lipca. Tramwaje nie będą jeździć od placu Zawiszy do Kercelaka. Przy Kolejowej powstanie zawrotka. Ruch zostanie utrzymany w relacji Towarowa-Grójecka. Zakończenie tego etapu planowane jest na 3 sierpnia.