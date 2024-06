Skończyli budowę peronu, pociągi wracają na stare trasy

Od niedzieli, 9 czerwca, pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej wrócą na swoje stałe trasy. I tak, S1 ponownie połączy Pruszków i Otwock, S2 Lotnisko Chopina z Sulejówkiem Miłosną. Mieszkańcy Piaseczna, Legionowa i Zegrza ponownie będą mogli jeździć S4 i S40 niemal do centrum Warszawy, a S3 dojadą do Warszawy Centralnej. Uruchomione zostały już także dodatkowe, weekendowe kursy nad Zalew Zegrzyński. Na swoje trasy wrócą też pociągi KM i WKD - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Kolejarze kończą kolejny etap prac przy modernizacji Warszawy Zachodniej. W związku z tym poszczególne linie powrócą na swoje stałe trasy, choć będą jeszcze występowały czasowe zmiany i ograniczenia związane z innymi pracami na obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego.

Zmienią się także rozkłady Kolei Mazowieckich – przez Warszawę Śródmieście pociągi tego przewoźnika będą kursowały z częstotliwością do 4 minut w każdym kierunku, co spowoduje, że znaczna ich część przejedzie linią średnicową. Natomiast "wukadka" ponownie dojedzie do Śródmieścia.

Wracają na stałą trasę

Od niedzieli, 9 czerwca, większość pociągów linii S1 wróci na całą trasę z Pruszkowa do Otwocka z częstotliwością co około 30 minut w obu kierunkach. Z powodu prac torowych od 9 do 16 czerwca wybrane połączenia będą realizowane z pominięciem przystanków Warszawa Grochów, Olszynka Grochowska i Gocławek. W stronę Otwocka będzie to 13 pociągów, a z Otwocka – 16 pociągów. Ponadto niektóre wieczorne pociągi pojadą w skróconej relacji Warszawa Wschodnia – Otwock. Od 17 czerwca w pełnej relacji, na trasie Otwock – Pruszków, będzie kursowało 36 par pociągów.

W wybrane weekendy czerwca (21–23) i lipca (5–7 oraz 12–14), z powodu zamknięcia torów podmiejskich na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Włochy, po godz. 19.30 pociągi S1 będą jeździły (w obydwu kierunkach) na trasach Pruszków – Warszawa Główna i Warszawa Wschodnia – Otwock.

Pociągi SKM S2 od niedzieli, 9 czerwca także wracają na stałą trasę ze stołecznego Lotniska Chopina do Sulejówka Miłosny, z częstotliwością co około 30 minut. W pełnej relacji będą to 34 kursy do Sulejówka Miłosny i 36 kursów do Lotniska Chopina. W wybrane weekendy czerwca i lipca (14–16, 21–23 czerwca, 5–7 i 12–14 lipca), wieczorne kursy (po godz. 19.30), w obu kierunkach będą realizowane przez dalekobieżną linię średnicową i stację Warszawa Centralna (czyli z pominięciem Warszawy Stadion, Powiśle, Śródmieście, Ochota). Spowodowane jest to zamknięciem torów podmiejskich na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Zachodnia.

Pociągi linii S3 wrócą na stałą trasę przez dalekobieżną linię średnicową i stację Warszawa Centralna. Będą one obsługiwały także – otwarty niedawno – nowy przystanek Warszawa Targówek. W dni powszednie do stołecznego portu lotniczego pojedzie 17 par pociągów. Część z nich, podobnie jak dotychczas, jadąc w przeciwnym kierunku, dotrze do Radzymina, a pozostałe do Wieliszewa lub Legionowa Piasków. Z powodu nocnych prac torowych na linii średnicowej, ostatnie wieczorne pociągi w obu kierunkach pojadą w skróconej relacji do i ze stacji Warszawa Centralna.

Pociągiem nad Jezioro Zegrzyńskie

W dni wolne od pracy pociągi na linii S3 będą kursowały do i z Legionowa Piasków. Natomiast podobnie, jak w poprzednich latach, sześć par pociągów pojedzie w wydłużonej relacji do i z Radzymina, umożliwiając bezpośredni dojazd m.in. w pobliże Jeziora Zegrzyńskiego.

Pociągi linii S4 znów będą łączyły Piaseczno z Legionowem i Zegrzem Południowym przez linię obwodową i stację Warszawa Gdańska. W dni powszednie w pełnej relacji, z częstotliwością co około 60 minut, do Zegrza Południowego pojedzie 19, a do Piaseczna – 18 pociągów. W dni wolne od pracy na trasie Piaseczno – Zegrze Południowe pojedzie 8 par pociągów z częstotliwością co około 2 godziny. Pozostałe pociągi będą kursowały pomiędzy Piasecznem i Legionowem.

W dni powszednie mieszkańcy Piaseczna i okolic będą mieli do dyspozycji również pociągi linii S40, które powrócą na trasę do i ze stacji Warszawa Główna. Do Piaseczna pojedzie 17, a do Warszawy Głównej – 16 pociągów S40. To oznacza, że na odcinku Piaseczno – Warszawa Zachodnia pociągi SKM będą kursowały z częstotliwością co około 30 minut w dni powszednie.

Koleje Mazowieckie poinformowały, że więcej pociągów pojawi się na liniach R1 Warszawa – Skierniewice oraz R3 Warszawa – Łowicz Główny.

Przerwa technologiczna i ominięte stacje

W związku z nocną przerwą technologiczną ostatnie w dobie pociągi z linii R1 będą kursowały z Warszawy Wschodniej przez Warszawę Gdańską z pominięciem stacji Warszawa Zachodnia, Warszawa Włochy, Warszawa Ursus, Warszawa Ursus Niedźwiadek, Piastów. Dodatkowo, w celu obsługi pomijanych stacji, na odcinku Warszawa Śródmieście – Pruszków zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Z kolei pociągi linii nr R3 będą kursowały z Warszawy Wschodniej przez Warszawę Gdańską z pominięciem stacji Warszawa Zachodnia, Warszawa Włochy, Warszawa Ursus Północny, Warszawa Gołąbki. Dodatkowo, w celu obsługi pomijanych stacji, na odcinku Warszawa Śródmieście – Ożarów Mazowiecki zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Od 20 lipca do 11 sierpnia w weekendy pociągi z linii 8 i 9 nie będą zatrzymywały się na stacji Warszawa Zachodnia.

Otwarcie peronu na stacji Warszawa Zachodnia

Warszawska Kolej Dojazdowa poinformowała, że od 9 czerwca (niedziela), od godz. 3 w związku z planowanym otwarciem do użytku peronu nr 1 na przebudowywanej stacji Warszawa Zachodnia oraz rozpoczęciem przez spółkę WKD zadania inwestycyjnego związanego z przebudową peronów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie przystanku osobowego w Regułach zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu pociągów na linii WKD. Będzie ona obowiązywać do końca czerwca br.

Dzięki otwarciu peronu 1 pociągi "wukadki" po przerwie pojadą ponownie przez Dworzec Zachodni i powrócą do centrum Warszawy, na stację Warszawa Śródmieście WKD. Powrót pociągów WKD do centrum Warszawy oznacza, że nie będą one kończyć biegu jak dotychczas na przystanku Warszawa Reduta Ordona, zaś pasażerowie nie będą musieli przesiadać się na przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie.

Utrzymane pozostanie honorowanie biletów ZTM i przewoźników kolejowych.

Autorka/Autor:katke/tok

Źródło: PAP