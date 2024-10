Wkrótce tramwaje dotrą do Wilanowa. Ratusz ujawnia szczegóły

- Podtrzymujemy termin otwarcia na przełomie października i listopada - zadeklarował w poniedziałek wiceprezes Tramwajów Warszawskich w kontekście nowej trasy do Wilanowa. Wiadomo już, że do Miasteczka Wilanów dotrą linie 14 i 16. Stegny natomiast będzie obsługiwała "19", ale dopiero w połowie przyszłego roku. Szereg zmian obejmie linie autobusowe. Oto szczegóły.

Informację o tym, jakie linie będą jeździć nową trasą tramwajową do Wilanowa, stołeczny ratusz ogłosił w poniedziałek.

Po konsultacjach z mieszkańcami i radnymi Zarząd Transportu Miejskiego zaproponował, aby połączenia do Miasteczka Wilanów były oparte o dwie linie tramwajowe 14 i 16. Na Stegny natomiast będą kursowały tramwaje oznaczone numerem 19. Zastąpią autobusy kursujące przez Dolny Mokotów do Śródmieścia.

Dwie linie do Miasteczka Wilanów

Jak przypomniała dyrektorka ZTM Katarzyna Strzegowska, odcinek od skrzyżowania Belwederska, Gagarina, Spacerowa do terminala na Branickiego ma długość około 6,5 kilometra. Powstało na nim 12 zespołów przystankowych. Docelowo czas przejazdu na tym odcinku wyniesie poniżej 30 minut. Ale w pierwszym okresie po oddaniu trasy potrwa to kilka minut dłużej ze względu na wciąż toczące się prace drogowe i brak priorytetu dla tramwajów na skrzyżowaniach.

- Zapewnimy mieszkańcom bardzo dobrą częstotliwość kursowania. W godzinach szczytu, na odcinku wspólnym (czyli dla wszystkich trzech linii - red.), tramwaj będzie pojawiać się co dwie minuty, poza godzinami szczytu - co trzy minuty, a w weekendy - cztery minuty. W godzinach szczytu będzie to łącznie 30 kursów na wspólnym odcinku. To powoduje, że podaż miejsc, jaką zapewnimy dla pasażerów, wyniesie 6000 miejsc (na godzinę - red.). 3000 zapewni linia numer 16, 1500 miejsc linia 14 i 1500 miejsc, po oddaniu odcinka do Stegien, linia 19 - wyliczała Strzegowska.

Linia 16 będzie kursować w szczycie co cztery minuty, poza szczytem co 6, a weekendy co 7,5 minuty. Z Miasteczka Wilanów tramwaj dojedzie do centrum przez Marszałkowską i dalej w kierunku ronda "Radosława" pojedzie przez Żoliborz do pętli Piaski na Bielanach. Połowa kursów będzie kończyła się przy ulicy Stawki na Muranowie, gdzie w ostatnim czasie tramwajarze wykonali zawrotkę torową umożliwiającą zmianę kierunku jazdy.

Trasa linii 16 ZTM

Linia 14 z Miasteczka Wilanów dojedzie do placu Zbawiciela, gdzie skręci w kierunku placu Politechniki. Stamtąd, wzdłuż Filtrów, dotrze do pętli przy Banacha na Ochocie. Będzie kursować co 8 minut w godzinach szczytu, co 12 poza szczytem i co 15 w weekendy.

Trasa linii 14 ZTM

Odnoga na Stegny dopiero w połowie 2025 roku

W przypadku odnogi linii w kierunku pętli Stegny sprawa jest bardziej skomplikowała. Już oficjalnie wiadomo, że tramwaj dojedzie na to mokotowskie osiedle później, niż zapowiadał kilka miesięcy temu Wojciech Bartelski, prezes Tramwajów Warszawskich. Wówczas była mowa o pierwszym kwartale przyszłego roku. Teraz Konrad Niklewicz, wiceprezes spółki, przekazał, że termin oddania tego odcinka to lato 2025 roku. Konkretna data nie padła, bo - jak przyznał - wiele zależy od warunków pogodowych zimą.

Docelowo tramwaj linii 19 będzie kursować w takim samym trakcie jak linia 14. Z Miasteczka Wilanów dojedzie do Śródmieścia. Na skrzyżowaniu Nowowiejskiej z Chałubińskiego skręci w prawo, w kierunku Dworca Centralnego i alei Jana Pawła II. Jej kraniec również wstępnie zaplanowano na osiedlu Piaski, ale nie jest to jeszcze przesądzone. Niewykluczone, że 19 pojedzie dalej, do pętli Nowe Bemowo. Taki układ oznacza likwidację linii 35.

Trasa linii 19 ZTM

Katarzyna Strzegowska zdradziła ciekawostkę związaną z nową linią. - Wszystkie zapowiedzi przystankowe na odcinku wilanowskim, zarówno w tramwajach, jak i autobusach, będą nagrane głosem Macieja Knapika - powiedziała dyrektorka ZTM. Dziennikarz "Faktów" TVN i TVN24 to syn Tomasz Knapika, który przez lata był jednym z głosów warszawskiej komunikacji. Znany lektor zmarł trzy lata temu.

Autobusy w Wilanowie i okolicach zmienią trasy

Uruchomienie tramwaju spowoduje spore zmiany na kilkunastu liniach autobusowych. Zmiany będą dotyczyć nie tylko mieszkańców Mokotowa i Wilanowa, ale również sąsiedniego Ursynowa oraz Konstancina-Jeziorny.

Do likwidacji zostaną przeznaczone linie autobusowe: 200, 264, 339, 379, 501 i 522. Trasy linii: 116, 119, 167, 168, 180, 185, 189 i E-2 pozostaną bez zmian.

Zgodnie z prośbami mieszkańców Miasteczka Wilanów ZTM pozostawił linię 217 na obecnej trasie pomiędzy stacją metra Wilanowska a stacją Imielin. Autobusy tej linii będą kursować przez cały tydzień co 15 minut. Mieszkańcy osiedla będą mieć zapewniony dojazd do stacji Wilanowska co 15 minut również dzięki linii 163. Z kolei linia 319 zapewni połączenie ze stacją Imielin z tą zmianą, że oprócz kursowania co 15 minut w szczycie, autobus będzie jeździć co pół godziny poza szczytem.

Trasa linii 163 ZTM

Dzięki linii 163 stabilne połączenie z dwiema stacjami metra oraz tramwajem w Wilanowie zyskają mieszkańcy odległego osiedla Zawady położonego przy Wale Wiślanym. Obsługę tej części miasta dodatkowo wzmocni kursująca co 15 minut w szczycie oraz co pół godziny poza nim i w weekendy linia 164 do stacji Wilanowska. Na prośbę mieszkańców pozostawiona została linia 263, która z tego osiedla będzie co godzinę odjeżdżać do pętli autobusowej Wilanów.

Trasa linii 164 ZTM

W ciągu alei Wilanowskiej komunikację zapewnią kursujące co pół godziny autobusy 251 i 519, które połączą Powsin z Wilanowem i stacją metra Wilanowska. Aleją Wilanowską będą kursować również wspomniane wcześniej 164 i 217. Ponadto mieszkańcy Powsina będą mieć połączenie ze stacją Kabaty dzięki autobusom 139 i 239. Ten pierwszy dojedzie do Ogrodu Botanicznego, a drugi do Kępy Okrzewskiej.

Trasa linii 251 ZTM

Trasa linii 139 ZTM

Trasa linii 239 ZTM

Mieszkańcy podwarszawskiego Konstancina-Jeziorny dzięki autobusom 710, 724 i 742 dojadą do metra Kabaty z częstotliwością co 10 minut w komunikacyjnym szczycie, 15 poza nim i 20 w weekendy i święta.

Zmiany na Mokotowie i Ursynowie

Obsługę Stegien i Sadyby docelowo zapewnią tramwaje 14, 16 i w przyszłym roku 19. Ponadto zmieni się trasa linii 131. Co 10 minut w szczycie i co 15 poza nim autobusy będą wyjeżdżać z pętli Sadyba. Po zmianach nie podają już przez Sielce ulicą Gagarina. Pojadą prosto Czerniakowską na Powiśle i stamtąd na skarpę wjadą Łazienkowską, Rozbrat i Książęcą, dalej Alejami Jerozolimskimi do Dworca Centralnego.

Trasa linii 131 ZTM

Na Stegnach docelowo, co 20 minut, zawracać będzie linia 108 z placu Trzech Krzyży, przez Siekierki, Augustówkę, Gołkowską i św. Bonifacego.

Trasa linii 108 ZTM

Dla mieszkańców osiedla Bernardyńska na Mokotowie uruchomiona zostanie linia 130, która przez ulicę Idzikowskiego zapewni połączenie z tramwajem w ciągu ulicy Sobieskiego i metrem na stacji Wilanowska. Autobusy będą kursować co 15 minut w szczycie i co 20 minut poza nim.

Trasa linii 130 ZTM

Linia 107, która obecnie dojeżdża do Elektrociepłowni Siekierki, zostanie skierowana na trasę wzdłuż al. Sikorskiego i al. Wilanowskiej do stacji metra Wilanowska. Jej rolą na tym odcinku będzie zapewnienie dojazdu do najbliższej stacji metra osiedlom położonym po obu stronach al. Sikorskiego.

Trasa linii 107 ZTM

Ponadto ZTM wskazał, że linię 239, która obecnie kursuje do Krasnowoli, przejmą autobusy 192. Połączenie na odcinku Krasnowola - Ursynów Południowy będą realizowane przez wszystkie dni tygodnia, natomiast odcinek od Ursynowa Południowego do Kabat tylko od poniedziałku do soboty.

Trasa linii 192 ZTM

Termin oddania tramwaju bez zmian

W trakcie poniedziałkowego spotkania Konrad Niklewicz podsumował to, co dzieje się obecnie na budowie tramwaju do Wilanowa.

- Wykonaliśmy cały szereg testów. Sprawdzaliśmy: sterowanie zwrotnic, parametry elektryczne sieci i kabli trakcyjnych, w jaki sposób sieć pracuje z odbierakiem tramwaju, czy na każdym peronie można rozłożyć platformę dla osób z niepełnosprawnościami. Bardzo dużo tramwaje spędziły na terminalu Branickiego, to pierwszy taki terminal w Warszawie z tak skomplikowaną logiką sterowania. Jest kilkadziesiąt możliwych scenariuszy ruchowych na tym terminalu, wszystkie musieliśmy sprawdzić - mówił podczas spotkania z dziennikarzami Niklewicz.

Terminal powstał, ponieważ w Miasteczku Wilanów nie będzie klasycznej pętli. W związku z tym linię mogą obsługiwać wyłącznie tramwaje dwukierunkowe. Jak zdradził Niklewicz, motorniczy nie będzie przestawiał zwrotnic sam. Wybierze tylko peron, a system ustawi właściwie ustawienie zwrotnic.

Od kilku dni w Wilanowie trwają testy. Przeprowadzono ich łącznie około 150. - Dały wynik pozytywny - oświadczył wiceprezes TW. Ten tydzień będzie przeznaczony na kolejne. Obejmą: współpracę systemu informacji pasażerskiej z tramwajami, badanie skrajni na przystankach i torowiskach autobusowo-tramwajowych, drożność odwodnienia na torach i rozjazdach oraz działania smarownic torowych (eliminują piski).

- Podtrzymujemy termin otwarcia na przełomie października i listopada, ponieważ testy trwają celowo i świadomie nie podajemy daty dziennej, bo nie mamy pewności. Będziemy ją mieli po zakończeniu wszystkich testów. To jest kwestia dni – oświadczył Konrad Niklewicz.

Przypomniał, że obecnie zamknięta jest Goworka w górę od Klonowej do Puławskiej oraz przejazd przez torowisku z Puławskiej w Waryńskiego. Rozpoczęła się naprawa betonowego kanału sieleckiego, co wymusiło zamknięcie Idzikowskiego od Sobieskiego do Pory. - Podczas prac odkryliśmy, że jest w bardzo złym stanie, co nie wynikało z żadnych dokumentów. W trybie ekspresowym wykonawca stworzył plan naprawy, plan został zaakceptowany przez podmioty miejskie. Prace potrwają cały tydzień, musimy się przekopać po jezdnią i wykopać dwie nowe studnie, nie było to możliwe z ruchem na Idzikowskiego - wyjaśniał przedstawiciel tramwajarzy. - Takie uroki budowy w terenie silnie zurbanizowanych z bardzo bogatą historią - dodał.

Tramwaj do Wilanowa UM Warszawa

Źródło: tvnwarszawa.pl