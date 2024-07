Do końca sierpnia potrwa ostatni etap prac na dworcu Warszawa Zachodnia. Specjalna maszyna szlifuje nowe tory. Po tym zabiegu przejazdy pociągów będą cichsze.

Na Dworcu Zachodnim trwają prace. Jednym z elementów modernizacji stacji Warszawa Zachodnia była wymiana 31 kilometrów torów. "Ostatnim etapem prac torowych jest szlifowanie szyn, co ma zapewnić cichszy przejazd składów przez ważną stację w stolicy. Ten proces trwa od połowy lipca i odbywa się nocami, dzięki czemu minimalizowany jest wpływ robót na ruch pociągów" - wyjaśnia w komunikacie Karol Jakubowski, rzecznik prasowy PKP Polskich Linii Kolejowych. Prace przy szlifowaniu szyn potrwają do końca sierpnia.

Prace odbywają się z wykorzystaniem specjalnego pociągu Speno. "To ważąca około 270 ton i długa na około 80 metrów maszyna, która bada powierzchnię szyn, a następnie ściera ją specjalnymi kamieniami ściernymi, by nadać szynie kształt i usunąć ewentualne wady. Nacisk i kąt pracy określane są z dokładnością do dziesiętnych części milimetra" - opisuje Jakubowski.