W 2025 roku Tramwaje Warszawskie będą kontynuować trzy ważne inwestycje: linie wzdłuż Rakowieckiej, na Stegny oraz do Dworca Zachodniego. Wkrótce ostatni z projektów wymusi wyłączenie ruchu na znacznym odcinku sieci tramwajowej.

- Wkraczamy najbardziej intensywny okres prac, co wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu na kluczowym skrzyżowaniu: Bitwy Warszawskiej 1920 roku, Grójeckiej i Banacha - zapowiedział we wtorek wiceprezes Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz.

Tramwaje nie pojadą do Okęcia

Jak informowaliśmy kilka dni temu, na początku lutego wykonawca inwestycji - konsorcjum firm ZUE i Fabe - zamknie jezdnię Grójeckiej w kierunku alei Krakowskiej, przy skrzyżowaniu z Bitwy Warszawskiej 1920 r. Ruch w obu kierunkach będzie odbywał się po jezdni, którą obecnie kierowcy jadą do centrum. Tymczasowe przewiązki przez torowisko zostaną wybudowane: za ulicą Baśniową - na wysokości budynku Grójecka 70 oraz za przystankiem Hale Banacha – na wysokości budynku Grójecka 114. Na przewiązkach, dla bezpieczeństwa, stanie sygnalizacja świetlna.

To będzie prolog do znacznie poważniejszych utrudnień w tym rejonie miasta. - Od marca do najprawdopodobniej końca roku 2025 będziemy musieli wstrzymać ruch tramwajowy do pętli Banacha. Natomiast od czerwca do końca października będziemy musieli wstrzymać ruch tramwajowy do Okęcia. To będzie najbardziej dotkliwa zmiana dla mieszkańców - powiedział Niklewicz.

Zaznaczył, że tak poważne utrudnienia wynikają z konieczności przebudowy instalacji podziemnych, które znajdują się w obrębie skrzyżowania Bitwy Warszawskiej 1920 roku - Grójecka - Banacha. Na rysunkach technicznych zaprezentowanych przez przedstawiciela warszawskich tramwajarzy widać, że tory istniejące i te, które dopiero powstaną, przecinają każdą z instalacji.

Tramwajarze biorą pod uwagę zachowanie ruchu w ciągu ulicy Grójeckiej od centrum do Och Teatru. Dwukierunkowe składy zawracałyby tu dzięki nakładce torowej.

Budowa linii tramwajowej do Dworca Zachodniego Źródło: Tramwaje Warszawskie

Tramwaje z Wołoskiej zawrócą "tyłem"

Na Mokotowie trwają prace nad budową torowiska w ciągu ulicy Rakowieckiej, dzięki któremu Puławska zyska połączenie tramwajowe z aleją Niepodległości.

- Na przełomie pierwszego i drugiego kwartału wykonawca będzie chciał wejść na wschodnią jezdnię alei Niepodległości, ruch zostanie przerzucony na jezdnię zachodnią. Natomiast przez cztery miesiące późnej wiosny i lata (druga połowa kwietnia – przełom sierpnia i września - red.) będziemy musieli wyłączyć ruch tramwajowy w alei Niepodległości przy Rakowieckiej - powiedział Niklewicz. Ruch ma być zachowany do przystanku Metro Pole Mokotowskie dzięki zastosowaniu nakładki torowej, tak jak na ulicy Grójeckiej.

Budowa linii tramwajowej w ciągu ulicy Rakowieckiej Źródło: Tramwaje Warszawskie

Pomimo przerwanego połączenia z aleją Niepodległości, ruch tramwajowy w ciągu ulicy Wołoskiej zostanie zachowany. Tramwajarze chcą tu zastosować nietypowe rozwiązanie. Do pętli przy Kieleckiej tramwaje będą zawracać "tyłem" od strony Wołoskiej (na pętli "Kielecka" zawracają tylko tramwaje jadące od strony alei Niepodległości). - Po raz pierwszy będziemy to ćwiczyć, ale to już zbadane rozwiązanie. Dzięki temu tramwaje nadal będą obsługiwać zagłębie biurowe na Służewcu - wyjaśnił Niklewicz.

Budowa linii tramwajowej w ciągu ulicy Rakowieckiej Źródło: Tramwaje Warszawskie

Na Stegny dojedziemy latem

Na zdjęciach z góry zrobionych przy ulicy św. Bonifacego na Stegnach widać coraz wyraźniej kształt pętli, na którą - według deklaracji wiceprezesa Niklewicza - latem dojadą tramwaje linii 19. - Budowa torowiska w ciągu ulicy św. Bonifacego jest już zaawansowana. Na niektórych odcinkach już są położone szyny, które za chwilę będą przymocowywane do powierzchni betonowej - powiedział.

Budowa linii tramwajowej na Stegny Źródło: Tramwaje Warszawskie

Wskazał też, że krytycznym dla tramwajarzy momentem tej inwestycji będzie połączenie sieci trakcyjnej na skrzyżowaniu z Sobieskiego. - Nie przewidujemy przerw w ruchu tramwaju do Wilanowa. To ma jedną konsekwencję. Wykonawca, aby podłączyć sieć w ciągu ulicy św. Bonifacego, będzie musiał pracować tylko podczas przerw nocnych, które trwają około czterech godzin - wyjaśnił Niklewicz.

Wzdłuż otwartej pod koniec października linii do Wilanowa wciąż prowadzone są prace drogowe. Tramwajarze zapowiadają, że w maju nastąpi udostępnienie ostatniego odcinka zamkniętej jezdni alei Rzeczypospolitej. Natomiast na przełomie trzeciego i czwartego kwartału tego roku planują zakończenie robót drogowych na Sobieskiego i Belwederskiej.

Budowa linii tramwajowej na Stegny Źródło: Tramwaje Warszawskie