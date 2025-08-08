Wiślane promy będą pływać częściej

Prom Gassy - Karczew kursuje po Wiśle Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

W poniedziałki będzie o 12 kursów więcej. Nie zmieni się godzina pierwszego kursu – 12.30, ale od godziny 14 promy będą pływać częściej. Ostatni tego dnia odpłynie o godzinie 20.

Od wtorku do niedzieli będzie o 22 więcej kursów dziennie. Pierwsze promy rozpoczną pracę o godzinie 10, a od 14 będą kursowały częściej. Ostatni odpłynie o godzinie 20.

– Zachęcamy do korzystania z promów. Rejs po Wiśle to świetna okazja, by spojrzeć na Warszawę z innej perspektywy – poinformował rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert.

Przeprawy łączą brzegi rzeki w trzech miejscach: Cypel Czerniakowski – Saska Kępa (Słonka), most Poniatowskiego – Stadion Narodowy (Pliszka) i Podzamcze Fontanny – Zoo (Wilga). Można nimi przepłynąć przez Wisłę bezpłatnie, a rejsy w wakacje odbywają się codziennie.