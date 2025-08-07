Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Komunikacja

Ostatnie płyty trafiły na swoje miejsce. Kończą się prace na placu Zawiszy, wrócą tramwaje

Finisz prac na placu Zawiszy
Prace na placu Zawiszy (wideo z 07.07.2025)
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Prace na placu Zawiszy dobiegają końca. Od przyszłego tygodnia, po nowym torowisku, znów będą jeździły tam tramwaje we wszystkich kierunkach. Utrudnienia będą za to na Mokotowie i Woli. Powodem są remonty rozjazdu i torowiska, a także powstające przejście dla pieszych.

Zbliża się finisz prac na placu Zawiszy. Wykonawca kończy roboty na wlocie od strony ulicy Towarowej. W środę, 6 sierpnia, ułożył ostatnie wielkogabarytowe płyty prefabrykowane.

"Kolejne kroki to poziomowanie płyt oraz montaż torów i rozjazdów. Prace rozpisane są aż do niedzieli, 10 sierpnia. Łącznie cały remont zajmie więc pięć tygodni. Gdyby zastosowane zostały tradycyjne metody i rozwiązania, utrudnienia musiałyby trwać co najmniej trzy miesiące" - zaznaczyły w komunikacie Tramwaje Warszawskie.

Finisz prac na placu Zawiszy
Finisz prac na placu Zawiszy
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Dotarły wielkie betonowe płyty. "Czas remontu uda się skrócić trzykrotnie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dotarły wielkie betonowe płyty. "Czas remontu uda się skrócić trzykrotnie"

Tramwaje wrócą na swoje tory

Tramwaje powinny wrócić na Towarową - od Kercelaka do placu Zawiszy - od poniedziałku, 11 sierpnia. Ruch kołowy i tramwajowy na tym ważnym skrzyżowaniu będzie się odbywać we wszystkich relacjach bez ograniczeń. Wykonawca będzie kontynuować roboty wykończeniowe poza jezdniami i torowiskiem, co jednak nie będzie wpływało na ruch. Jak podali tramwajarze, prace przy rekultywacji zieleni zostaną przeprowadzone jesienią.

Kończy się także remont przejazdów przez tory na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Piastów Śląskich oraz na wysokości pętli Nowe Bemowo. "W obu lokalizacjach wymieniono tory, a kierowcy będą przejeżdżać po równej nawierzchni" - zaznaczyły Tramwaje Warszawskie. Od poniedziałku, 11 sierpnia, tramwaje ponownie będą jeździć ulicą Powstańców Śląskich - między Bemowem a Bielanami. Znikną też ograniczenia w ruchu.

Prace na pętli Nowe Bemowo
Prace na pętli Nowe Bemowo
Źródło: Tramwaje Warszawskie

Od poniedziałku, 11 sierpnia, w związku z zakończeniem prac na placu Zawiszy i Powstańców Śląskich na swoje stałe trasy wrócą więc tramwaje przejeżdżające przez plac Zawiszy w kierunku Woli, czyli 22 (Wiatraczna – Piaski), 24 (Gocławek – Nowe Bemowo), uzupełniającej 78 (Pl. Narutowicza – Os. Górczewska) oraz kursujące na Bemowie: 11 (Nowe Bemowo/Cm. Wolski – Sielce), 19 (Nowe Bemowo – Stegny), 26 (Metro Młociny – Wiatraczna). Przestaną kursować tramwaje linii 72 i 77 oraz autobusy Z-2 i Z28. Linia Z14, zastępująca obok Z-9 tramwaje na Grójeckiej, będzie ponownie dojeżdżać tylko do pl. Narutowicza.

Finisz prac na placu Zawiszy
Finisz prac na placu Zawiszy
Źródło: Tramwaje Warszawskie

Przejście i remont rozjazdu. Utrudnienia na Mokotowie

Od najbliższej soboty i niedzieli, 9-10 sierpnia, przez trzy kolejne weekendy, tramwaje nie będą dojeżdżały do pętli PKP Służewiec. Ruch będzie wstrzymany od ulicy Woronicza. Zamknięcia są związane z budową przejścia dla pieszych na wysokości ulicy Uniechowskiego w miejscu zlikwidowanej kładki.

"Inwestor prywatny, który poza wspomnianym przejściem, w ramach umowy z miastem, ma za zadanie budowę parku linearnego, drogi rowerowej i przebudowę pobliskich skrzyżowań - przebuduje infrastrukturę tramwajową" - przekazali tramwajarze. Jak dodali, pozostałe prace drogowe związane z wyznaczaniem nowej zebry będą się odbywały w dni robocze bez ograniczenia ruchu tramwajowego i potrwają do początku września.

Od poniedziałku, 11 sierpnia, tramwaje nie będą dojeżdżały od Woronicza do pętli Kielecka. Ma to związek z remontem rozjazdu tramwajowego na pętli, a także pracami przyłączeniowymi przy budowie nowej trasy tramwajowej wzdłuż ul. Rakowieckiej. Przerwa w ruchu potrwa do końca wakacji.

Wymiana torowiska. Utrudnienia na Woli

Z kolei 15 sierpnia rozpoczną się prace na skrzyżowaniu Wolskiej i Skierniewickiej. Wymienione zostanie torowisko w węźle rozjazdowym. Do końca wakacji tramwaje nie będą jeździły Wolską – od ulicy Młynarskiej do przystanku Reduta Wolska. Tramwaje w kierunku Cm. Wolskiego i Jelonek będą jeździły ulicą Kasprzaka.

Dłużej, bo do połowy września, potrwają prace na wlocie ulicy Skierniewickiej. "Nie spowoduje to istotnych zmian w układzie linii tramwajowych: trasę będzie musiała zmienić linia turystyczna 36 (obsługiwana taborem historycznym) oraz tramwaje zjeżdżające do zajezdni Wola (dojazd będzie możliwy od strony ul. Kasprzaka)" - zapewniły Tramwaje Warszawskie.

W trakcie prac zamknięta będzie jezdnia ulicy Wolskiej do centrum, pomiędzy Płocką i Skierniewicką. Na drugiej, północnej nitce zostanie wyznaczone po jednym pasie w każdym kierunku. Ulica Skierniewicka straci połączenie z Wolską. Objazd poprowadzi Płocką. Tablice informacyjne będą sugerowały kierowcom, żeby ominąć zwężenie Wolskiej ulicami Górczewską lub Kasprzaka.

Prace na skrzyżowaniu Wolskiej i Skierniewickiej
Prace na skrzyżowaniu Wolskiej i Skierniewickiej
Źródło: Infoulice Warszawa

Zmiany w kursowaniu tramwajów

W weekend 9-10 sierpnia tramwaje nie będą dojeżdżały ulicami Wołoską i Marynarską na pętlę PKP Służewiec. Kursowanie tramwajów linii 18 i 31 zostanie zawieszone. Zmieni się trasa tramwajów linii 77 – z pętli Kielecka pojadą na plac Narutowicza trasą: Rakowiecka – św. Andrzeja Boboli – Wołoska – J.P. Woronicza – Puławska – Marszałkowska – Nowowiejska – L. Krzywickiego – Filtrowa. Wydłuży się trasa autobusowej linii zastępczej Z-1 – autobusy pojadą ulicami Wołoską i Marynarską do przystanków PKP Służewiec na wiadukcie.

Jednocześnie od poniedziałku tramwaje nie dojadą do pętli Kielecka. Nie będą jeździły tramwaje linii 77, a 18 i zastępcze autobusy Z-1 pozostaną na swoich dotychczasowych trasach (18: Plac G. Narutowicza – PKP Służewiec, Z-1: Dworzec Centralny – J.P. Woronicza). Tramwaje linii 31 będą kursowały tylko w dni powszednie.

Prace na pętli Nowe Bemowo
Prace na pętli Nowe Bemowo
Źródło: Tramwaje Warszawskie

W kolejne sierpniowe weekendy (15-17 oraz 23-24 sierpnia) odcinek z wyłączonym ruchem tramwajowym wydłuży się - składy nie będą dojeżdżały do pętli PKP Służewiec. Wtedy "osiemnastka" będzie dojeżdżała tylko do skrzyżowania ulic Woronicza i Wołoskiej, wydłuży się za to trasa autobusowej linii zastępczej Z-1 – autobusy pojadą ulicami Wołoską i Marynarską do przystanków PKP Służewiec na wiadukcie.

W związku z pracami remontowymi na ulicy Wolskiej od 15 sierpnia tramwaje nie będą kursowały odcinkiem od ulicy Młynarskiej do M. Kasprzaka. Trasę zmieni linia 26 – tramwaje zostaną skierowane na ulicę M. Kasprzaka, Prostą, Aleję Jana Pawła II, którą dojadą do alei "Solidarności" i swojej stałej trasy. Tramwaje linii 36 nie przejadą przez ulicę Skierniewicką, tylko będą kursowały M. Kasprzaka. Nie będą kursowały tramwaje linii 13 i 27 – zamiast nich pojawi się zastępcza linia tramwajowa 73 (na trasie Kawęczyńska-Bazylika – Metro Młociny ulicami: Kawęczyńska, Kijowska, Targowa, Aleja "Solidarności", Okopowa, Aleja Jana Pawła II, ks. J. Popiełuszki, J. Słowackiego, Marymoncka, Zgrupowania AK "Kampinos") i autobusowa Z26 (trasa Okopowa – Aleja "Solidarności" – Wolska – Cm. Wolski).

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tramwaje Warszawskie

Udostępnij:
TAGI:
Remonty i utrudnienia w WarszawieKomunikacja MiejskaTramwajUtrudnienia w ruchuInwestycje w Warszawie
Czytaj także:
Poparzenie przy próbie rozpalenia ogniska
"Rozpalali ognisko". Helikoptery zabrały do szpitala dwie poparzone osoby
Okolice
Jazdę na hulajnodze zakończył mandatem (zdjęcie ilustracyjne)
Zapłaci 2,5 tysiąca złotych za przejażdżkę hulajnogą
Okolice
Wybuch w KGP
Wybuch granatnika. Jest data rozpoczęcia procesu byłego komendanta głównego
Mokotów
Nielegalna bimbrownia zlikwidowana
Miał 1300 litrów zacieru, 150 litrów bimbru i setki pustych butelek
Okolice
Prace drogowe (ilustracyjne)
Weekendowe prace na kilku ważnych ulicach
Ulice
W wypadku ranny został policjant, trafił do szpitala
"Potrąciła wyprzedzającego ją policjanta na motocyklu". Trafił do szpitala
Okolice
Powodem zatrzymania 53-latka była nieczytelna tablica rejestracyjna
Zatrzymali go z powodu tablicy, osiem miesięcy spędzi w więzieniu
Okolice
Lekarz o przyczynach wypadków na hulajnogach (zdj. ilustracyjne)
Jechał hulajnogą, po wypadku trafił do szpitala. Szukają świadków
Okolice
shutterstock_2371508757
Warszawska giełda z nowym rekordem po 17 latach
Najnowsze
Tragiczny wypadek na Trasie Łazienkowskiej
"Zapytałam, co z moimi dziećmi i mężem. Nie odpowiedzieli"
Śródmieście
Na hulajnogach najczęściej wypadki mają nastolatkowie (zdj. ilustracyjne)
Miesiąc wakacji i ponad 700 wypadków na hulajnogach. 422 z udziałem dzieci
Okolice
MSN, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, centrum Warszawy
Muzeum Sztuki Nowoczesnej z szansą na prestiżową nagrodę
Śródmieście
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Ułożyli 70 płyt. Marszałkowską karetki będą mogły jeździć po torowisku
Śródmieście
Kierowca przekroczył prędkość i był pijany
Jechał za szybko. Stracił prawo jazdy i samochód
Okolice
Pożar na budowie basenu w Otwocku
Płonął dach na budowie basenu
Okolice
Pijany kierowca przyjechał autem na zakupy (zdj. ilustracyjne)
Usiadł na tylnym fotelu w aucie i twierdził, że nie jest kierowcą
Okolice
Salon zajmuje się sprzedażą naturalnych włosów
Ukradł 50 kilogramów włosów, są warte 800 tysięcy złotych
Klaudia Kamieniarz
W weekend remont Pułkowej (zdj. ilustracyjne)
Weekend z utrudnieniami na Pułkowej
Bielany
Policjanci znaleźli części kradzionych w Holandii aut
Demontował auta skradzione w Holandii
Okolice
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego na Wisłostradzie
Próba generalna przed wielką defiladą. Zamykane będą mosty i ulice
Śródmieście
Jeden z zatrzymanych w czasie akcji
60 tomów akt, 26 oskarżonych
Okolice
Znalazcy grożą teraz trzy lata więzienia
Podrzucił właścicielce znaleziony portfel, ale coś zostawił dla siebie
Okolice
Zwolennicy prezydenta Karola Nawrockiego na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie PAP/Piotr Nowak
Prezydent wyszedł do swoich zwolenników. "Emocje tu buzowały"
Śródmieście
Do zdarzenia doszło w Ciechanowie przy ul. Śląskiej
Dwa zarzuty i areszt po postrzeleniu mężczyzny. W tle konflikt dwóch rodzin
Okolice
Rowerzysta wjechał wprost pod koła auta (zdjęcie ilustracyjne)
Zobaczyli "lecący rower", na jezdni leżał mężczyzna z rozbitą głową
Ochota
Na miejsce wypadku zadysponowano LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Kombajn przygniótł mężczyznę do przyczepy
Okolice
Manifestacja zwolenników Karola Nawrockiego
Program, zmiany w ruchu i utrudnienia
Śródmieście
Interwencja straży miejskiej na Starym Mieście
Stracił przytomność przed barem. "Pomieszał alkohol z dopalaczami"
Śródmieście
sklep lodowka napoje shutterstock_1686913495
Znana polska marka znika. Wyprzedaż majątku
Najnowsze
Policjanci zatrzymali mężczyznę w sprawie eksplozji mercedesa
Eksplozja auta. 21 zarzutów dla podejrzanego
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki