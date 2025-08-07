Ostatnie płyty trafiły na swoje miejsce. Kończą się prace na placu Zawiszy, wrócą tramwaje

Prace na placu Zawiszy (wideo z 07.07.2025) Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Zbliża się finisz prac na placu Zawiszy. Wykonawca kończy roboty na wlocie od strony ulicy Towarowej. W środę, 6 sierpnia, ułożył ostatnie wielkogabarytowe płyty prefabrykowane.

"Kolejne kroki to poziomowanie płyt oraz montaż torów i rozjazdów. Prace rozpisane są aż do niedzieli, 10 sierpnia. Łącznie cały remont zajmie więc pięć tygodni. Gdyby zastosowane zostały tradycyjne metody i rozwiązania, utrudnienia musiałyby trwać co najmniej trzy miesiące" - zaznaczyły w komunikacie Tramwaje Warszawskie.

Finisz prac na placu Zawiszy Źródło: Tramwaje Warszawskie

Tramwaje wrócą na swoje tory

Tramwaje powinny wrócić na Towarową - od Kercelaka do placu Zawiszy - od poniedziałku, 11 sierpnia. Ruch kołowy i tramwajowy na tym ważnym skrzyżowaniu będzie się odbywać we wszystkich relacjach bez ograniczeń. Wykonawca będzie kontynuować roboty wykończeniowe poza jezdniami i torowiskiem, co jednak nie będzie wpływało na ruch. Jak podali tramwajarze, prace przy rekultywacji zieleni zostaną przeprowadzone jesienią.

Kończy się także remont przejazdów przez tory na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Piastów Śląskich oraz na wysokości pętli Nowe Bemowo. "W obu lokalizacjach wymieniono tory, a kierowcy będą przejeżdżać po równej nawierzchni" - zaznaczyły Tramwaje Warszawskie. Od poniedziałku, 11 sierpnia, tramwaje ponownie będą jeździć ulicą Powstańców Śląskich - między Bemowem a Bielanami. Znikną też ograniczenia w ruchu.

Prace na pętli Nowe Bemowo Źródło: Tramwaje Warszawskie

Od poniedziałku, 11 sierpnia, w związku z zakończeniem prac na placu Zawiszy i Powstańców Śląskich na swoje stałe trasy wrócą więc tramwaje przejeżdżające przez plac Zawiszy w kierunku Woli, czyli 22 (Wiatraczna – Piaski), 24 (Gocławek – Nowe Bemowo), uzupełniającej 78 (Pl. Narutowicza – Os. Górczewska) oraz kursujące na Bemowie: 11 (Nowe Bemowo/Cm. Wolski – Sielce), 19 (Nowe Bemowo – Stegny), 26 (Metro Młociny – Wiatraczna). Przestaną kursować tramwaje linii 72 i 77 oraz autobusy Z-2 i Z28. Linia Z14, zastępująca obok Z-9 tramwaje na Grójeckiej, będzie ponownie dojeżdżać tylko do pl. Narutowicza.

Finisz prac na placu Zawiszy Źródło: Tramwaje Warszawskie

Przejście i remont rozjazdu. Utrudnienia na Mokotowie

Od najbliższej soboty i niedzieli, 9-10 sierpnia, przez trzy kolejne weekendy, tramwaje nie będą dojeżdżały do pętli PKP Służewiec. Ruch będzie wstrzymany od ulicy Woronicza. Zamknięcia są związane z budową przejścia dla pieszych na wysokości ulicy Uniechowskiego w miejscu zlikwidowanej kładki.

"Inwestor prywatny, który poza wspomnianym przejściem, w ramach umowy z miastem, ma za zadanie budowę parku linearnego, drogi rowerowej i przebudowę pobliskich skrzyżowań - przebuduje infrastrukturę tramwajową" - przekazali tramwajarze. Jak dodali, pozostałe prace drogowe związane z wyznaczaniem nowej zebry będą się odbywały w dni robocze bez ograniczenia ruchu tramwajowego i potrwają do początku września.

Od poniedziałku, 11 sierpnia, tramwaje nie będą dojeżdżały od Woronicza do pętli Kielecka. Ma to związek z remontem rozjazdu tramwajowego na pętli, a także pracami przyłączeniowymi przy budowie nowej trasy tramwajowej wzdłuż ul. Rakowieckiej. Przerwa w ruchu potrwa do końca wakacji.

Wymiana torowiska. Utrudnienia na Woli

Z kolei 15 sierpnia rozpoczną się prace na skrzyżowaniu Wolskiej i Skierniewickiej. Wymienione zostanie torowisko w węźle rozjazdowym. Do końca wakacji tramwaje nie będą jeździły Wolską – od ulicy Młynarskiej do przystanku Reduta Wolska. Tramwaje w kierunku Cm. Wolskiego i Jelonek będą jeździły ulicą Kasprzaka.

Dłużej, bo do połowy września, potrwają prace na wlocie ulicy Skierniewickiej. "Nie spowoduje to istotnych zmian w układzie linii tramwajowych: trasę będzie musiała zmienić linia turystyczna 36 (obsługiwana taborem historycznym) oraz tramwaje zjeżdżające do zajezdni Wola (dojazd będzie możliwy od strony ul. Kasprzaka)" - zapewniły Tramwaje Warszawskie.

W trakcie prac zamknięta będzie jezdnia ulicy Wolskiej do centrum, pomiędzy Płocką i Skierniewicką. Na drugiej, północnej nitce zostanie wyznaczone po jednym pasie w każdym kierunku. Ulica Skierniewicka straci połączenie z Wolską. Objazd poprowadzi Płocką. Tablice informacyjne będą sugerowały kierowcom, żeby ominąć zwężenie Wolskiej ulicami Górczewską lub Kasprzaka.

Prace na skrzyżowaniu Wolskiej i Skierniewickiej Źródło: Infoulice Warszawa

Zmiany w kursowaniu tramwajów

W weekend 9-10 sierpnia tramwaje nie będą dojeżdżały ulicami Wołoską i Marynarską na pętlę PKP Służewiec. Kursowanie tramwajów linii 18 i 31 zostanie zawieszone. Zmieni się trasa tramwajów linii 77 – z pętli Kielecka pojadą na plac Narutowicza trasą: Rakowiecka – św. Andrzeja Boboli – Wołoska – J.P. Woronicza – Puławska – Marszałkowska – Nowowiejska – L. Krzywickiego – Filtrowa. Wydłuży się trasa autobusowej linii zastępczej Z-1 – autobusy pojadą ulicami Wołoską i Marynarską do przystanków PKP Służewiec na wiadukcie.

Jednocześnie od poniedziałku tramwaje nie dojadą do pętli Kielecka. Nie będą jeździły tramwaje linii 77, a 18 i zastępcze autobusy Z-1 pozostaną na swoich dotychczasowych trasach (18: Plac G. Narutowicza – PKP Służewiec, Z-1: Dworzec Centralny – J.P. Woronicza). Tramwaje linii 31 będą kursowały tylko w dni powszednie.

Prace na pętli Nowe Bemowo Źródło: Tramwaje Warszawskie

W kolejne sierpniowe weekendy (15-17 oraz 23-24 sierpnia) odcinek z wyłączonym ruchem tramwajowym wydłuży się - składy nie będą dojeżdżały do pętli PKP Służewiec. Wtedy "osiemnastka" będzie dojeżdżała tylko do skrzyżowania ulic Woronicza i Wołoskiej, wydłuży się za to trasa autobusowej linii zastępczej Z-1 – autobusy pojadą ulicami Wołoską i Marynarską do przystanków PKP Służewiec na wiadukcie.

W związku z pracami remontowymi na ulicy Wolskiej od 15 sierpnia tramwaje nie będą kursowały odcinkiem od ulicy Młynarskiej do M. Kasprzaka. Trasę zmieni linia 26 – tramwaje zostaną skierowane na ulicę M. Kasprzaka, Prostą, Aleję Jana Pawła II, którą dojadą do alei "Solidarności" i swojej stałej trasy. Tramwaje linii 36 nie przejadą przez ulicę Skierniewicką, tylko będą kursowały M. Kasprzaka. Nie będą kursowały tramwaje linii 13 i 27 – zamiast nich pojawi się zastępcza linia tramwajowa 73 (na trasie Kawęczyńska-Bazylika – Metro Młociny ulicami: Kawęczyńska, Kijowska, Targowa, Aleja "Solidarności", Okopowa, Aleja Jana Pawła II, ks. J. Popiełuszki, J. Słowackiego, Marymoncka, Zgrupowania AK "Kampinos") i autobusowa Z26 (trasa Okopowa – Aleja "Solidarności" – Wolska – Cm. Wolski).