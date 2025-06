Dodatkowe tory na linii otwockiej. Kolejarze wybrali firmę, która je wybuduje

Przejazd w Radości zostanie zlikwidowany Źródło: tvnwarszawa.pl

"Za najkorzystniejszą ofertę uznano tą złożoną przez konsorcjum, w skład którego wchodzą: Trakcja S.A., Intop S.A i Intop Warszawa S.A. Wartość oferty to około 1,5 mld zł (brutto). Po rozstrzygnięciu odwołania przesłanego do KIO przez jednego z uczestników postępowania możliwe będzie podpisanie umowy. Przewidujemy, że może to nastąpić w sierpniu" - poinformował Karol Jakubowski z biura prasowego spółki PKP PLK.

Wskazał, że realizacja inwestycji ma potrwać 34 miesiące.

"Inwestycja jest podzielona na etapy. Pierwsza, która potrwa około pół roku, jest związana z pracami przygotowawczymi i opracowaniem czasowych organizacji ruchu przez wykonawcę. Następnie rozpoczną się główne prace budowlane. W ramach których przez rok planowany jest ruch dwutorowy od Wawra do Międzylesia, a na dalszym odcinku do Otwocka będzie ruch jednotorowy z mijanką w Falenicy. W tym czasie będą prowadzone roboty po stronie wschodniej linii kolejowej przy budowie obiektów inżynieryjnych, co będzie wiązało się ze zmianami w ruchu drogowym. Później planowana jest zmiana: uruchomienie jazd dwutorowych po nowych i zmodernizowanych torach (z obsługą pasażerów z peronów tymczasowych) i prowadzenie prac po stronie zachodniej. Dla tego etapu planujemy także rok" - wyjaśnił Jakubowski.

Stacja Warszawa Falenica na linii otwockiej Źródło: PKP PLK

Co się zmieni na linii otwockiej?

Ogromny przetarg na budowę nowych torów między Wawrem a Otwockiem kolejarze ogłosili jesienią ubiegłego roku. Dzięki tej inwestycji chcą oddzielić ruch pociągów dalekobieżnych i kolei aglomeracyjnej (KM i SKM). W związku z tym zlikwidowane zostaną cztery przejazdy kolejowe, a zamiast nich powstaną tunele: w Radości na ul. Panny Wodnej; w Falenicy na ul. Walcowniczej - Bystrzyckiej; w Józefowie na ul. Cichej - Matejki oraz wiadukt na granicy Warszawy i Józefowa na ul. Werbeny - Brucknera.

Przystanek Józefów na linii otwockiej Źródło: PKP PLK

W ramach inwestycji przebudowanych zostanie osiem przystanków, w tym w Aninie, Międzylesiu, Radości, Miedzeszynie, Michalinie, Świdrze i Józefowie oraz stację w Falenicy. Na każdym z nich pojawi się system informacji dla pasażerów. Kolejarze planują też budowę 20 nowych przejść podziemnych, w tym sześć z nich w lokalizacjach wyznaczonych po konsultacjach z lokalnymi samorządami oraz przebudowę istniejącego przejścia na stacji w Falenicy. Przebudowane zostaną mosty na rzece Świder, a także wybudowane zostaną nowe przeprawy. Wzdłuż torów pojawią się ekrany akustyczne porośnięte zielenią.

Prace przygotowawcze

W kwietniu spółka PKP PLK informowała, że jeszcze przed rozpoczęciem głównych prac na linii zostaną wykonane prace przygotowawcze. "Przy ul. Patriotów 211 w Radości i przy ul. Bysławskiej w Falenicy rozpoczęły się rozbiórki budynków. W tych miejscach powstaną dwa z czterech bezkolizyjnych skrzyżowań, które zapewnią mieszkańcom bezpieczną komunikację. Przebudowujemy również kanalizację sanitarną między Aninem a Międzylesiem – przenosimy ją z terenu kolejowego na teren miejski pod jezdnię. Prace te umożliwią bezkolizyjną budowę dodatkowego toru. Wykonanie tych robót przed właściwą modernizacją skróci czas całego zadania. Roboty przygotowawcze, warte 20 mln zł netto, prowadzą firmy Trakcja i RACY" - informowała wówczas spółka.

Przystanek Warszawa Radość na linii otwockiej Źródło: PKP PLK

Na potrzeby realizacji inwestycji kolejarze przejęli od Lasów Państwowych część działki na rogu ulic Zagajnikowej i Patriotów w Warszawie. "Na tym terenie powstanie podstacja trakcyjna oraz podziemny zbiornik rozsączający. Podstacja zapewni zasilanie dla ruchu kolejowego na nowych czterech torach, w tym przebudowanych dwóch torów linii nr 7 i wybudowanych dwóch torów linii nr 506. Drzewa z tego obszaru zostały usunięte przez Nadleśnictwo Celestynów" - przekazała PKP PLK.

