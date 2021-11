Akcja protestacyjna kierowców autobusów. W środę część z nich nie przyjdzie do pracy. Będą oddawać krew

Sześć związków zawodowych wciąż pozostaje w sporze zbiorowym z zarządem Miejskich Zakładów Autobusowych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w środę 24 listopada kierowcy będą masowo oddawać krew, za co przysługuje im dzień wolny od pracy. MZA zapewnia, że nie spowoduje to utrudnień w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Kierowcy będą oddawać krew, inni wezmą urlopy

Nie wiadomo dokładnie, ilu kierowców zgłosiło się do akcji oddawania krwi. Jednak - jak informują związkowcy - ci, którzy z różnych względów nie mogą być krwiodawcami, biorą w środę urlopy.

- To mniej niż jeden procent załogi - przekazał Polskiej Agencji Prasowej rzecznik MZA Adam Stawicki. - Nie będzie żadnych utrudnień w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej. Mamy zapewnioną obsadę linii - uspokaja rzecznik.

O tym, że w Miejskich Zakładach Autobusowych trwa spór sześciu związków zawodowych z zarządem spółki informowaliśmy na tvnwarszawa.pl. Kierowcy chcą podwyżek i zagrozili wcześniej protestem. Głównym postulatem związkowców są podwyżki dla pracowników. Chodzi o 800 zł brutto. Chcą też zmian w regulaminie wynagradzania. Zarząd Miejskich Zakładów Autobusowych w najbliższych dniach planuje kolejne rozmowy z przedstawicielami związków zawodowych. - Liczymy, że doprowadzą one do osiągnięcia porozumienia we wszystkich dyskutowanych kwestiach - zaznaczył rzecznik MZA.