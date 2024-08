W godzinę "W" zawyją syreny i zabiją dzwony

Apelujemy do warszawianek i warszawiaków, do naszych gości i osób odwiedzających w tym czasie Warszawę o dołączanie do upamiętnienia Powstania Warszawskiego. Zatrzymajcie samochody, przystańcie na chodnikach czy na ścieżkach rowerowych. Wspólnie przeżyjmy tę niezwykłą chwilę, pomyślmy o tym, co wydarzyło się w 1944 r. i wyraźmy swoją wdzięczność. W tę wyjątkową, 80. rocznicę, oddajmy cześć Bohaterkom i Bohaterom Powstania – żołnierzom, harcerzom, cywilom i wszystkim tym, którzy byli gotowi walczyć o Warszawę! Cześć Ich pamięci! Pamiętajmy o wartościach, którymi się kierowali – kochali Warszawę, kochali Polskę, ale przede wszystkim byli solidarni i nade wszystko cenili wolność. Jubileuszową, 80. rocznicę Powstania Warszawskiego będziemy obchodzić wyjątkowo uroczyście w wielu miejscach pamięci – m.in. w Parku Powstańców Warszawy, na placu Krasińskich, pod pomnikiem Gloria Victis, ale i w Parku Akcji „Burza” na Kopcu Powstania Warszawskiego. Niech duch wydarzeń z 1944 r. nigdy nie opuszcza Warszawy i co roku w godzinę „W” oddawany będzie hołd Bohaterom Powstania Warszawskiego.