2 września wracają podstawowe rozkłady jazdy

Wszystkie linie tramwajowe wrócą do częstotliwości kursowania sprzed wakacji – w zależności od rodzaju linii, tramwaje podjadą na przystanki co 4 minuty w godzinach szczytu (co 6 minut poza szczytem) lub co 8 minut w godzinach szczytu (co 12 minut poza szczytem) i 15 minut w weekendy. Pociągi metra będą kursowały na linii M1 co 2 minuty i 20 sekund a na linii M2 – co 2 minuty i 50 sekund w godzinach szczytu.