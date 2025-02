Siedmiu mężczyzn pobiło się na klatce schodowej w bloku

Policja zatrzymała siedem osób w sprawie bójki na Bielanach Źródło: KRP Warszawa V

Kryminalni z Bielan zatrzymali siedem osób w sprawie bójki na klatce schodowej bloku na Wrzecionie. Wszyscy usłyszeli zarzuty, za które grozi im do trzech lat więzienia. Według policji powodem zajścia był konflikt między dwoma mężczyznami.

Do zdarzenia doszło na początku stycznia w jednym z bloków przy ulicy Wrzeciono. Policjanci ustalili, że na klatce schodowej wywiązała się bójka między siedmioma mężczyznami: trzema 21-latkami, 23-latkiem, 25-latkiem, 29-latkiem oraz 35-latkiem. Początkowo konflikt zrodził się między dwoma z nich, lecz szybko przerodził się w szerszą konfrontację, wciągającą kolejne osoby.

Siedmiu zatrzymanych

"W wyniku działań operacyjnych kryminalni z Bielan ustalili tożsamość wszystkich uczestników oraz dokładny przebieg zdarzenia. Śledczy przeanalizowali nagrania z monitoringu oraz zebrali zeznania świadków, co pozwoliło na odtworzenie okoliczności bójki i ról, jakie odegrali w niej poszczególni uczestnicy. Dzięki tym ustaleniom funkcjonariusze wytypowali podejrzanych i przeprowadzili działania zmierzające do ich zatrzymania" - relacjonuje w komunikacie podinspektor Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.

Policjanci kryminalni krok po korku docierali do kolejnych uczestników bójki. Do zatrzymań siedmiu mężczyzn doszło w różnych miejscach stolicy. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Pięciu z nich odpowie za udział w bójce oraz kierowanie gróźb karalnych. Dwóch pozostałych mężczyzn jest podejrzanych o udział w bójce. Przestępstwo to zagrożone jest karą do trzech lat więzienia.

Czynności w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz.

ZOBACZ TAKŻE: "Dał jednemu ze sprawców kota, po czym mu go zabrał". Pobili go młotkiem

Posłuchaj Wstrzymaj Bójkę nagrała kamera Źródło: KRP I, Warszawa Śródmieście