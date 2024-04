Odsłonięto mural upamiętniający profesora Karola Modzelewskiego

Był historykiem i członkiem opozycji demokratycznej w okresie PRL. Na elewacji budynku przy ulicy Rudnickiego 6 odsłonięto w środę mural pamięci prof. Karola Modzelewskiego. Biało-czarne dzieło zaprojektował znany artysta Wilhelm Sasnal.

Upamiętnienie prof. Modzelewskiego zainicjowała rodzina oraz przyjaciele. Ściana przy ulicy Rudnickiego 6, którą zdobi mural, nie jest przypadkowa. Jak przekazał w komunikacie Urząd Dzielnicy Bielany, przyjaciele profesora zaproponowali to miejsce, ze względu na sentyment. Karol Modzelewski często spacerował w tych okolicach.

Mądry i zdecydowany polityk

- Karol był mądrym, zdecydowanym politykiem, twardym w swoich przekonaniach historykiem. Z muralu patrzy na nas tym swoim uśmiechem, który jest bardzo ciepły – bo takim właśnie człowiekiem był Karol, bardzo ciepłym. Chciałabym, żeby państwo tak go pamiętali – zaznaczyła cytowana w komunikacie Małgorzata Goetz, wdowa po profesorze.

Autorem muralu jest wybitny artysta, jeden z najbardziej cenionych współczesnych malarzy, a prywatnie znajomy profesora -Wilhelm Sasnal. Jego prace możemy podziwiać na całym świecie, m.in. w nowojorskim muzeum Guggenheima, Tate Modern w Londynie, van Abbemuseum w Eindhoven czy Fondation Beyeler w Bazylei, a także w warszawskich ośrodkach kultury takich jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Narodowe, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki i Centrum Sztuki Współczesnej. Zaprojektował m.in. mural Jacka Kuronia oraz mural upamiętniający bohaterki i bohaterów powstania w getcie warszawskim.

- Bardzo interesowała mnie muzyka, dlatego od młodości rysowałem portrety muzyków. Później kilka z nich udało mi się namalować. Natomiast w dorosłym życiu koncentrowałem się na ważniejszych rzeczach, takich jak polityka i to, kogo mieć za wzór. Tak się szczęśliwie złożyło, że poproszono mnie o zaprojektowanie muralu, który ma przedstawiać kogoś, kto jest bardzo ważny, jeśli chodzi o azymut moralny. Teraz mogę zobaczyć sprawczość sztuki. Mogę zobaczyć, że może ona działać jako dobry pomnik - podkreślił z kolei podczas uroczystości Wilhelm Sasnal.

Wielki autorytet

Burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk przywołał słowa Karola Modzelewskiego, które - jak ocenił - są adekwatne również do tego, co się dzisiaj dzieje i ukazują, jakim człowiekiem był profesor. - Z triady wolność, równość, braterstwo ponieśliśmy na polu tych dwóch ostatnich poważną porażkę. Wyszła nam tylko wolność. Ale bez równości i braterstwa jest zagrożona i nie może ograniczyć się do wolności przepływu kapitału finansowego - powiedział. I dodał: - Dla naszej społeczności bielańskiej to jest bardzo ważny dzień.

W uroczystości odsłonięcia muralu wziął udział także Marian Turski, który podkreślił, jak wielkim autorytetem był dla niego prof. Modzelewski. - U niego była nie tylko gotowość, decyzja odsiedzenia za ideały. Była w nim też wielka mądrość spoglądania na siebie samego i umiejętność krytycznego spojrzenia na to, co sam robi. Kilka razy w życiu mocno się wahałem i miałem to szczęście, że mogłem przyjść do Karola i mu się zwierzyć oraz wysłuchać rad. Gdybym częściej przychodził, byłbym lepszym człowiekiem - powiedział.

Prof. Karol Modzelewski mieszkał i pracował naukowo na Bielanach w latach 1995-2019. Kameralne mieszkanie w budynku przy ul. Perzyńskiego 14D było bardzo ważnym miejscem dla uczniów profesora z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

Więzień polityczny, współzałożyciel "Solidarności"

- Myśmy tutaj przyjeżdżali bardzo przerażeni, że nie możemy rozwiązać jakiegoś problemu badawczego. To była pomoc naukowa, merytoryczna i psychoterapia w jednym. Do tego oczywiście niezapomniane doznania kulinarne. Dbała o nas żona profesora, Pani Małgosia. To miejsce na Bielanach było ważne nie tylko dla nas, ale było również częścią polskiej nauki w pełnym wymiarze tego słowa - podkreślała dr hab. Aneta Pieniądz, była studentka, a dziś prodziekan ds. studenckich Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

Karol Modzelewski (23.11.1937 - 28.04.2019) Wikipedia/Tomasz Leśniowski

Prof. Karol Modzelewski był doktorantem w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego, skąd został zwolniony z przyczyn politycznych. Na Uniwersytet powrócił na początku lat 90. Pracował również w Instytucie Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk. Był także więźniem politycznym i jednym z liderów opozycji demokratycznej w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz senatorem III RP. Współzałożyciel "Solidarności". Otrzymał tytuł Kawalera Orderu Orła Białego. W 2014 r. został uhonorowany Nagrodą Literacką NIKE za książkę "Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca". Zmarł 28 kwietnia 2019 r.

Autorka/Autor:katke

Źródło: tvnwarszawa.pl