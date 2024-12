Niebezpieczne zachowanie kierowcy miejskiego autobusu

Autobus przejeżdża na czerwonym świetle, Warszawa Źródło: Kaczmar/Kontakt24

Z redakcją Kontaktu24 skontaktował się Michał, który zarejestrował niebezpieczną sytuację na skrzyżowaniu ulic Krasińskiego i Gwiaździstej. Kierowca autobusu miejskiego przejechał przez skrzyżowanie, mimo że sygnalizacja wskazywała czerwone światło.

"To są sytuacje, które spotykam"

- Do zdarzenia doszło wczoraj o 15:30. Kierowca autobusu z impetem przejechał mimo czerwonego. Uważam, że takie sytuacje są bardzo niebezpieczne, zwłaszcza że kierowca zawodowy naraża nie tylko siebie i innych uczestników ruchu, ale także pasażerów. To są sytuacje, które - niestety - często spotykam, jeżdżąc po mieście - skomentował. - Podczas zdarzenia czułem niepokój, bo jechałem samochodem z dzieckiem. Zazwyczaj staram się wyjeżdżać dynamicznie i prawdopodobnie, gdyby nie jechał przed nami ten samochód, to źle by się skończyło. Bardzo mnie to zdenerwowało - dodał.

O sprawę zapytaliśmy Tomasza Kunerta, rzecznika Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

- Przekażemy materiał do operatora z prośbą o wyjaśnienie sprawy i ewentualne wyciągnięcie konsekwencji wobec kierowcy. To leży po stronie jego pracodawcy. Zarząd Transportu Miejskiego natomiast może nałożyć na operatora karę finansową, po wyjaśnieniu okoliczności - poinformował przedstawiciel ZTM.