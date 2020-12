Wodociągowcy dokończyli przewiert pod Wisłą. "Prace nad przesyłem ścieków na zaawansowanym etapie"

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dokończyło przewiert pod Wisłą - podała na Twitterze rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka. Jak dodała, prace nad alternatywnym przesyłem ścieków do Czajki są zaawansowane.

"Jak poinformowało #MPWiK, w nocy dokończono przewiert pod Wisłą. Prace nad alternatywnym przesyłem ścieków do #Czajki są już na zaawansowanym etapie. Przed nami jeden z ostatnich kroków-podłączenie układu i rozpoczęcie przesyłu ścieków nowym rurociągiem. Prace trwają 24/h na dobę" - zapewniła Gałecka w niedzielę po południu na Twitterze.

Przesył ścieków nowym rurociągiem

Chwilę wcześniej w mediach społecznościowych poinformował o tym także rzecznik MPWiK Marek Smółka. "Minionej nocy dokończyliśmy przewiert pod #Wisła. Rura dotarła do komory odbiorczej. Dalej intensywnie, 24h/dobę pracujemy nad połączeniem układów, by rozpocząć przesył ścieków do #Czajka nowym rurociągiem" - zaznaczył również na Twitterze.