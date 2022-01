Niespodzianka na budowie kolektora Wiślanego. "To nieprawdopodobne, ale ma już 135 lat"

Na niespodziewane znalezisko natrafiono na wysokości ulicy Dewajtis. - To drewniany wylot głównego kolektora Bielańskiego. Wydaje się to nieprawdopodobne, ale ma już 135 lat - poinformował rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Marek Smółka.

Robotnicy pracujący na budowie nowego kolektora Wiślanego odnaleźli drewnianą rurę o średnicy 1,6 metra. To wylot wybudowanego pod koniec XIX wieku kolektora Bielańskiego będącego elementem systemu kanalizacyjnego Lindley'a.

Odnaleziona rura zrobiona jest z klepek dębowych o grubości 7,5 cm, mocowanych żelaznymi obręczami. - To przykład kunsztu inżynierskiego twórców kanalizacji w Warszawie. Wydaje się to nieprawdopodobne, ale ma już 135 lat - przekazał Marek Smółka. - To ostatni drewniany kanał w Warszawie - zaznaczył.