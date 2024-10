Pierwsze zmiany w organizacji ruchu przy stołecznych cmentarzach

Zbliża się dzień Wszystkich Świętych. Wiele osób wybiera się na groby bliskich wcześniej, dlatego już w najbliższy weekend zostanie ułatwiony dojazd do cmentarzy Północnego i Bródnowskiego. Na trasy wyjadą autobusy przegubowe - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

W sobotę i niedzielę, 19 i 20 października, na trasach linii: 110, 181 i 250 będą kursowały autobusy przegubowe. Dodatkowo w godzinach 9-17 autobusy linii 250 dojadą do Bramy Zachodniej Cmentarza Północnego.

W kolejnych dniach, czyli od 21 do 25 października, do obsługi linii: 169, 181 i 303 będą kierowane większe autobusy.

Objazdy skrzyżowania

Trwa rozbudowa skrzyżowania bielańskich ulic Arkuszowej i Estrady z 3 Maja w Mościskach. Na czas prac ulica Estrady po obu stronach skrzyżowania została zamknięta. Z tego powodu kierowcy od strony Bemowa ulicą Estrady nie mogą dojechać do Cmentarza Północnego. Należy też pamiętać, że ulica Arkuszowa jest zwężona do jednego pasa, a kierowcy jeżdżą wahadłowo. Samochodem do parkingu przy Bramie Głównej cmentarza można dojechać ulicą Wóycickiego od strony Pułkowej. Z kolei na parkingi przy bramach Zachodniej i Południowej dojazd prowadzi od strony Łomianek, ulicą Trenów.