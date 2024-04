Z dzieckiem schroniła się u sąsiadki, ta wezwała pomoc

Dzięki sąsiadce skończył się domowy koszmar 35-latki i jej dziecka. Przyjęła ją pod swój dach i wezwała policję. Mąż kobiety został zatrzymany, usłyszał zarzuty i objęto go dozorem policyjnym. Musi też opuścić mieszkanie.

Policjanci z Białołęki interweniowali w związku ze zgłoszeniem dotyczącym przemocy domowej. - Dzwoniła sąsiadka 35-latki z dzieckiem, którzy się u niej schronili. Kobieta wyjaśniła, że nie raz była świadkiem agresywnego zachowania sąsiada wobec jego rodziny. Gdy wystraszona sąsiadka poprosiła ją o pomoc, nie odmówiła - informuje w komunikacie kom. Paulina Onyszko z północpraskiej policji. - 35-latka wyjaśniła, że mąż znęca się nad nią i dziećmi. Nie tylko straszy, ale też popycha i wyzywa. Kobieta bała się, że faktycznie zrobi im krzywdę. Wyjaśniła też, że mąż robi się bardzo agresywny, kiedy jest pod wpływem alkoholu, a nadużywa go codziennie od dłuższego czasu.

Zarzuty, dozór policyjny i nakaz opuszczenia mieszkania

Mężczyznę przewieżli do komisariatu, gdzie zbadali go alkomatem. Miał w wydychanym powietrzu prawie dwa promile alkoholu. W trakcie dalszych czynności przyjęli zeznania od pokrzywdzonej i przesłuchali świadków. Materiały zgromadzone w tym postępowaniu zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Północ. Tam też policjanci doprowadzili zatrzymanego na przesłuchanie.