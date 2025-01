Zderzenie tramwajów. Są poszkodowani

Zderzenie tramwajów na Bemowie Źródło: Jakub Gręziak - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo

W tył stojącego na przystanku tramwaju uderzył skład drugiej linii. Dwie osoby wymagały pomocy medycznej. Z powodu wypadku część tramwajów jeździła objazdami. Na ulice wyjechały także autobusy komunikacji zastępczej.

Do wypadku dwóch tramwajów linii 10 i 26 doszło na przystanku Metro Bemowo przy Powstańców Śląskich w kierunku centrum. Do dwóch pasażerek zadysponowano zespoły ratownictwa medycznego. Po udzieleniu pomocy na miejscu, poszkodowane trafiły do szpitala na dalsze badania.

- Ruch w stronę centrum jest wstrzymany - mówił Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich. W kierunku Bemowa kursowała tylko linia 26.

Na odcinku z Osiedla Górczewska do przystanku Cmentarz Wolski uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. Informację o utrudnieniach opublikowano także na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego.

Komunikat WTP

W związku ze zdarzeniem na ulicy Powstańców Śląskich (na wysokości przystanku Metro Bemowo) tramwaje linii 10, 11 i 26 skierowano na następujące trasy objazdowe: linie 10 i 11 kierunek os. Górczewska, Nowe Bemowo: … – Wolska – Cm. Wolski; linia 26 kierunek Wiatraczna: … – Powstańców Śląskich – Radiowa – Dywizjonu 303 – Obozowa – Młynarska – al.Solidarności – … .

Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą na trasie: os. Górczewska – Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Cm. Wolski

Przed godziną 10 służby zakończyły pracę na miejscu wypadku i udrożniono ruch tramwajowy w obydwu kierunkach.