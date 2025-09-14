Radiowóz zderzył się z taksówką "na aplikację". Cztery osoby poszkodowane

Do zderzenia doszło około godziny 2.30 na ulicy Lazurowej. - Radiowóz poruszał się ze świetlnymi sygnałami uprzywilejowania. Wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, gdzie zderzył się z toyotą - informuje podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Dodaje, że wstępne ustalenia wskazują, że do zderzenia doszło z winy funkcjonariusza.
Na miejscu zdarzenia interweniowały policja, pogotowie ratunkowe oraz straż pożarna.
- W wyniku zdarzenia kierujący oraz pasażer toyoty zostali poszkodowani, obrażenia odnieśli także dwaj policjanci - mówi podkom. Wiśniewski. - Kierujący toyotą był trzeźwy - dodaje.
