Policjanci zatrzymali do kontroli kierującego mercedesem. W jego aucie znaleźli narkotyki i substancje psychotropowe. 29-latek trzy najbliższe miesiące spędzi w areszcie.

Jak przekazała nadkom. Marta Sulowska policjanci z Bemowa zatrzymali 29-latka, który kierował mercedesem i nie trzymał prostego toru jazdy. "Funkcjonariusze sprawdzili o co chodzi. Podczas kontroli samochodu wyczuli woń marihuany, a kierujący pojazdem był zdenerwowany interwencją. Okazało się, że w aucie mężczyzna miał różnego rodzaju narkotyki" - podała nadkom. Marta Sulowska z bemowskiej komendy policji.

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola podejrzany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej i środków odurzających, czynienia przygotowań do wprowadzenia ich do obrotu oraz handlu nimi. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.