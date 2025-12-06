Zniknął w 2021 roku. Odnalazł się tysiące kilometrów od domu

Zaginął cztery lata temu. Teraz się odnalazł tysiące kilometrów od domu Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

To historia, która poruszyła tysiące miłośników zwierząt w Stanach Zjednoczonych. Choco - pies z miejscowości Antelope w stanie Kalifornia - zaginął bez śladu w 2021 roku. Jego właściciele przez wiele miesięcy szukali swojego pupila, jednak bez rezultatu. Po latach, gdy stracili już nadzieję, los się do nich uśmiechnął.

Z Kalifornii do Michigan

Po czterech latach Choco odnalazł się ponad trzy tysiące kilometrów od domu w mieście Detroit, w stanie Michigan. Psa znaleziono przywiązanego do ogrodzenia, skąd trafił pod opiekę pracowników schroniska Lincoln Park Animal Shelter. - Byli na tyle uprzejmi, że zabrali go do weterynarza i zapewnili wszystkie niezbędne szczepienia - powiedziała Cindy z organizacji Helping Paws and Claws, która zajmuje się poszukiwaniem zaginionych zwierząt.

Jak się okazało, to właśnie wszczepiony mikrochip pozwolił ustalić, że pies pochodzi z Kalifornii. Informacja błyskawicznie trafiła do jego właścicieli, którzy początkowo nie mogli uwierzyć w to, co usłyszeli. - Kiedy zadzwonili, myślałam, że chodzi o Lincoln w Kalifornii, ale okazało się, że chodzi o Michigan. Byłam w szoku - wspominała właścicielka psa, Patricia.

Przekazała swoje mile lotnicze, by sfinansować podróż psu

W powrocie Choco do Kalifornii pomogły również osoby niezwiązane z organizacją. Jedna z nich, Pam, podarowała swoje mile lotnicze, umożliwiając sfinansowanie transportu psa do jego rodziny.

- Wiedziałam, że to właściwa decyzja - powiedziała kobieta. Dzięki jej geście Choco mógł wsiąść do samolotu i po czterech latach nieobecności wrócić do domu. "Uciekinier" - jak nazywa go właścicielka - został powitany z mieszaniną radości i niedowierzania.

W znalezieniu psa pomógł microchip

Historia Choco pokazuje, jak istotne jest wszczepianie microchipów swoim pupilom i prawidłowa rejestracja danych zwierzęcia. - Od lat powtarzamy, że to naprawdę działa - mówi Cindy. - Dzięki chipowi ten pies wraca dziś do swojego domu - podkreśliła.

Patricia apeluje do właścicieli czworonogów, by nie zwlekali z wszczepieniem mikrochipa. - Zwłaszcza w okresie świątecznym i zimą, kiedy zwierzęta są szczególnie narażone na ucieczki lub zagubienie. Moja historia może kiedyś okazać się także waszą - podkreśla.