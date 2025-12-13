Logo TVN24
Świat

Szop, który włamał się do sklepu z alkoholem, może być recydywistą

Szop pracz "włamał" do sklepu z alkoholami
Szop pracz "włamał" do sklepu z alkoholami
Źródło: [2025 Cable News Network All Rights Reserved]
Szop pracz, który dokonał włamania do sklepu z alkoholem w stanie Wirginia, prawdopodobnie był recydywistą. Jak opowiadała pracownica lokalnego wydziału ochrony zwierząt, zwierzę mogło mieć już na koncie wtargnięcia do studia karate i siedziby wydziału ruchu drogowego.

Do włamania do sklepu monopolowego doszło 29 listopada w miejscowości Ashland w Wirginii. Jego pracownicy zauważyli, że na podłodze leżały porozbijane butelki z whisky. Jak się okazało, sprawcą napadu był... szop pracz, który został znaleziony nieprzytomny w sklepowej toalecie. Zwierzę, które obficie uraczyło się alkoholem, zostało schwytane, przetrzymane aż do całkowitego wytrzeźwienia i wypuszczone na wolność półtora kilometra od miejsca zdarzenia.

"Wszyscy to przeżyliśmy"

Jak przekazała stacja BBC, słynny szop jest podejrzany o co najmniej dwa inne włamania w centrum handlowym. Samantha Martin z lokalnego wydziału ochrony zwierząt w Wirginii przekazała, że pierwszym celem ssaka miało być studio karate, zaś drugim - wydział ruchu drogowego, skąd zniknęły przekąski. Choć nie ma dowodów na to, by za wszystkie włamania odpowiadało to samo zwierzę, zdaniem Martin najprawdopodobniej tak właśnie było.

"Przestępstwo" szopa stało się sławne, a światowe media przedrukowały zdjęcie upojonego zwierzęcia, które zasnęło w sklepowej ubikacji.

Szop "włamał się" do sklepu z alkoholem. Skończył w toalecie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szop "włamał się" do sklepu z alkoholem. Skończył w toalecie

- Wszyscy to przeżyliśmy. Każdy kiedyś wypił parę kieliszków za dużo i padł w łazience - powiedziała Martin, tłumacząc fenomen popularności zwierzęcia. Jak dodała, ma nadzieję, że wyciągnął wnioski ze swojego zachowania, ale obawia się, że wkrótce dokona kolejnego napadu. - Wróci. Głupi nie jest - zaznaczyła.

Miejscowe schronisko wykorzystało sławę szopa, sprzedając bluzy z napisem "Nawalony szop". Do piątku zyskało dzięki temu ponad 200 tysięcy dolarów, które zostaną przeznaczone na rozbudowę obiektu

Autorka/Autor: ast

Źródło: PAP, BBC

Źródło zdjęcia głównego: Hanover County Animal Protection and Shelter

