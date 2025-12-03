Logo TVN24
Zaginął podczas wyprawy w kosmos. Szukają go od prawie miesiąca

Miś Bradfield
Trwają poszukiwania misia o imieniu Bradfield
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Uczniowie szkoły w brytyjskim Walhampton od prawie miesiąca poszukują pluszowego misia, który zaginął podczas... wycieczki w kosmos. 10 listopada maskotka poleciała wysoko do stratosfery na pokładzie balonu meteorologicznego, ale na skutek turbulencji spadła na ziemię.

Misja stanowiła część projektu realizowanego przez uczniów ze szkoły w Walhampton w południowej Anglii we współpracy z Uniwersytetem w Southampton. Jej celem było wysłanie balonu meteorologicznego do stratosfery.

Start przeprowadzony został w pełni profesjonalnie. Szkoła uzyskała wszystkie niezbędne zgody od brytyjskiego urzędu lotnictwa cywilnego i na bieżąco monitorowała warunki pogodowe, by uniknąć dryfu balonu nad Kanał La Manche. 10 listopada balon z dwoma pluszakami na pokładzie, misiem Bradfieldem i borsukiem Billem (jest on maskotką uniwersytetu) wzleciał w przestworza.

Miś Bradfield
Miś Bradfield
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Gdzie jest Bradfield?

Balon wzbił się ponad chmury, aż do stratosfery, jednak w pewnym momencie miś - na skutek turbulencji - odłączył się od konstrukcji i spadł. Balon meteorologiczny oraz Bill po kilku godzinach zostały odnalezione w zaplanowanym miejscu, jednak po Bradfieldzie ślad zaginął.

Uczniowie Walhampton School od 10 listopada próbują odnaleźć misia - na razie bezskutecznie. Szkoła opublikowała nagranie w mediach społecznościowych, apelując o pomoc w odnalezieniu Bradfielda, który prawdopodobnie wylądował w rejonie miejscowości Henley-on-Thames lub Reading w południowej Anglii. Sprawa została nagłośniona w brytyjskich mediach.

Szkoła określiła start jako "wyczekiwaną przygodę kosmiczną", która niestety skończyła się niezbyt dobrze. Nauczycielka Ellie Robinson dodała, że Bradfield wzbił się na wysokość 27 kilometrów nad Ziemię.

- Jestem pewna, że nic mu się nie stało. Powiedzieliśmy dzieciom, że to bardzo odważny i zaradny miś - powiedziała.

Autorka/Autor: jzb

Źródło: BBC, CNN

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

KosmosNauka
