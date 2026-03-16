Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rekordowa burza nad Stanami. Pół miliona osób bez prądu

Zasypane drogi w stanie Wisconsin
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Zimowa burza przechodzi nad ogromną częścią Stanów Zjednoczonych, powodując poważne utrudnienia. W nocy z niedzieli na poniedziałek przerwy w dostawach prądu odnotowało ponad pół miliona odbiorców. W niektórych miejscach marcowe opady śniegu okazały się rekordowe.

Nad Stanami Zjednoczonymi od niedzieli przechodzi megaburza - rozległy układ niżowy. Niesie on ze sobą poważne utrudnienia dla ogromnego obszaru. W regionie Wielkich Jezior intensywnie pada śnieg, na południu występują silne podmuchy wiatru, a w centrum i na wschodzie obowiązują alarmy przed burzami.

Tornada i tumany pyłu

Silne podmuchy wiatru i śnieżyce spowodowały przerwy w dostawach prądu. Jak podał portal PowerOutage.us, w nocy z niedzieli na poniedziałek problemy zanotowano w 14 stanach. Najwięcej utrudnień wystąpiło na południu, w Teksasie i Missisipi, jak również w rejonie Wielkich Jezior. Łącznie prądu nie miało ponad 560 tysięcy odbiorców.

Jak podał portal CNN, na obszarach zamieszkałych przez ponad 16 milionów osób wydano ostrzeżenia przed tornadami. Mogą one występować od wybrzeża Zatoki Meksykańskiej aż po południową część regionu Wielkich Jezior.

Potężne podmuchy dały się we znaki mieszkańcom Teksasu. W hrabstwie Hardeman policja ostrzegała przed słabą widzialnością. Silny wiatr wzbił tumany pyłu na drodze stanowej 287 - doszło do kolizji z udziałem ciężarówki.

Rekordowe opady śniegu

Lokalny nadawca WSAW potwierdził, że w mieście Wausau w stanie Wisconsin w niedzielę zanotowano najwyższą w historii sumę opadów śniegu w ciągu 24 godzin. Od północy do godziny 17 czasu lokalnego spadło tam ponad 50 centymetrów śniegu i nie przestawało sypać. Poprzedni rekord pochodził z lutego 2019 roku, kiedy to przez całą dobę w mieście dosypało go 40 cm.

Intensywne opady śniegu mają towarzyszyć mieszkańcom północno-środkowej części stanu Wisconsin co najmniej do poniedziałku. Stanowy departament transportu informował w mediach społecznościowych, że wiele dróg jest całkowicie nieprzejezdnych. Urzędnicy zaapelowali do mieszkańców o zrezygnowanie z podróży.

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: CNN, NWS, WSAW

Źródło zdjęcia głównego: Wisconsin Department of Transportation/Facebook

Udostępnij:
Tagi:
USAburza
Czytaj także:
Burza, piorun
Tutaj miejscami może dziś zagrzmieć
Brzoskwinie w Katalonii zakwitły
Różowo aż po horyzont. W Katalonii zakwitły brzoskwinie
Świat
Silny wiatr w Czechach spowodował pożar lasu
Silny wiatr u naszych sąsiadów. Łamał drzewa i wywołał pożar lasu
Świat
Noc, opady, deszcz, droga
Pas dużego zachmurzenia przyniesie nocą opady
Burza, noc
Strefa wyładowań wędruje nad krajem
Opady słabego śniegu, deszcz ze śniegiem
Wleje się polarne powietrze. Może spaść śnieg z deszczem
Wiosna nie ustępuje
Dwa pogodowe światy w Polsce. Widać to na mapach
Polska
Opady marznące, oblodzenie
To zimowe zagrożenie może powrócić
Przez Oahu na Hawajach przeszła silna burza
Obudziło ich dudnienie. "Wyskoczyłam z łóżka i już wiedziałam"
Świat
Pyton Królewski utknął wewnątrz samochodu
Przez godzinę wyciągali go z auta. "Pomyślałem, że może mnie ugryźć"
Ciekawostki
Powódź w Nairobi, Kenia (07.03.2026)
Nie żyją 62 osoby, najtrudniejsza sytuacja panuje w stolicy
Świat
Burza piaskowa
Niebo zrobiło się pomarańczowe. "Nasze życie to ciągła męka"
Świat
Bolid
Jasna kula ognia przecięła niebo nad Mazowszem. Nagranie
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: czeka nas duży zwrot
wiewiorka wiewiorki AdobeStock_610078592
Są agresywniejsze w parkach niż w lasach. Dlaczego?
Ciekawostki
USA
Spadło prawie pół metra śniegu. Megaburza zagraża Amerykanom
Świat
Deszcz, parasole
Opady przewędrują nad krajem. Może nawet zagrzmieć
Pracownicy uciekli z koparki w ostatniej chwili
Masy błota porwały koparkę. Nagranie
Świat
Lekki deszcz, noc
Nocą lokalnie może popadać, w dzień - zagrzmieć
Lis znajduje się pod opieką Bronx Zoo
Lis przepłynął ocean i trafił do zoo w Nowym Jorku
Ciekawostki
Dwie strefy opadów w poniedziałek 16.03 nad Polską wg modelu GFS
Duża zmiana w pogodzie tuż-tuż
Opady śniegu w południowo-wschodniej Belgii
Sypnęło śniegiem. Utrudnienia na ważnej europejskiej trasie
Świat
shutterstock_2708086565_1
Na polskim biegunie zimna pojawiły się bociany. "10 dni wcześniej niż zwykle"
Polska
Akcja poszukiwawcza po osuwiskach w strefie Gamo Gofa w Etiopii
Dziesiątki ofiar, trzydniowa żałoba narodowa
Świat
Burza Kona na Hawajach
Burza nawiedziła turystyczny raj
Świat
Zorza polarna, Nakielnica (Łódzkie)
Była widoczna na północy Europy, tej nocy może pojawić się nad Polską
Polska
Skutki powodzi w Balao (Ekwador)
W powodziach zginęło kilkanaście osób. Ogłoszono stan wyjątkowy
Świat
Mimulus cardinalis
Szybka ewolucja uratowała tę roślinę przed suszą
Nauka
Silny wiatr
Porywy nawet do 100 km/h. Tu trzeba uważać
Wiosennie
Mocniej powieje, do 20 stopni na termometrach
Zwiń opisWięcej
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom