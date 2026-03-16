Rekordowa burza nad Stanami. Pół miliona osób bez prądu

Zasypane drogi w stanie Wisconsin

Nad Stanami Zjednoczonymi od niedzieli przechodzi megaburza - rozległy układ niżowy. Niesie on ze sobą poważne utrudnienia dla ogromnego obszaru. W regionie Wielkich Jezior intensywnie pada śnieg, na południu występują silne podmuchy wiatru, a w centrum i na wschodzie obowiązują alarmy przed burzami.

Tornada i tumany pyłu

Silne podmuchy wiatru i śnieżyce spowodowały przerwy w dostawach prądu. Jak podał portal PowerOutage.us, w nocy z niedzieli na poniedziałek problemy zanotowano w 14 stanach. Najwięcej utrudnień wystąpiło na południu, w Teksasie i Missisipi, jak również w rejonie Wielkich Jezior. Łącznie prądu nie miało ponad 560 tysięcy odbiorców.

Jak podał portal CNN, na obszarach zamieszkałych przez ponad 16 milionów osób wydano ostrzeżenia przed tornadami. Mogą one występować od wybrzeża Zatoki Meksykańskiej aż po południową część regionu Wielkich Jezior.

Potężne podmuchy dały się we znaki mieszkańcom Teksasu. W hrabstwie Hardeman policja ostrzegała przed słabą widzialnością. Silny wiatr wzbił tumany pyłu na drodze stanowej 287 - doszło do kolizji z udziałem ciężarówki.

Rekordowe opady śniegu

Lokalny nadawca WSAW potwierdził, że w mieście Wausau w stanie Wisconsin w niedzielę zanotowano najwyższą w historii sumę opadów śniegu w ciągu 24 godzin. Od północy do godziny 17 czasu lokalnego spadło tam ponad 50 centymetrów śniegu i nie przestawało sypać. Poprzedni rekord pochodził z lutego 2019 roku, kiedy to przez całą dobę w mieście dosypało go 40 cm.

Intensywne opady śniegu mają towarzyszyć mieszkańcom północno-środkowej części stanu Wisconsin co najmniej do poniedziałku. Stanowy departament transportu informował w mediach społecznościowych, że wiele dróg jest całkowicie nieprzejezdnych. Urzędnicy zaapelowali do mieszkańców o zrezygnowanie z podróży.