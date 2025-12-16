Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Świat

Powodzie na północy USA. Pękł wał przeciwpowodziowy

USA
Ostrzeżenia przed powodzią i nakazy ewakuacji w amerykańskim stanie Waszyngton
W amerykańskim stanie Waszyngton powodzie nie odpuszczają. W jednym z hrabstw doszło do uszkodzenia wału.

Ulewne deszcze, które w ostatnim czasie nawiedzały amerykański stan Waszyngton, doprowadziły w poniedziałek do przerwania wału przeciwpowodziowego w miejscowości Tukwila, położonej na południe od miasta Seattle. Władze wydały ostrzeżenia przed gwałtownymi powodziami dla około 45 tysięcy mieszkańców oraz zarządziły ewakuacje w zagrożonych zalaniem rejonach.

Według informacji przekazanych przez władze hrabstwa King, około godziny 11.30 czasu lokalnego doszło do uszkodzenia wału Desimone nad rzeką Green. Woda zalała ulice i parkingi.

- Mimo że było to nagłe i wywołało powszechne zaniepokojenie, na szczęście nikt nie został ranny - poinformował Girmay Zahilay z władz hrabstwa King. - We współpracy z lokalnymi burmistrzami z południa regionu udało nam się szybko zareagować - dodał.

Zalana miejscowość Tukwila w wyniku przerwania wału przeciwpowodziowego
Zalana miejscowość Tukwila w wyniku przerwania wału przeciwpowodziowego
Źródło: Reuters

Trudna sytuacja pogodowa

Na miejscu pracują służby ratunkowe, inżynierowie oraz Gwardia Narodowa stanu Waszyngton, która od weekendu wspiera mieszkańców dotkniętych podtopieniami. Nagrania z drona ukazują ciężki sprzęt usypujący prowizoryczne zabezpieczenia z dużych worków z piaskiem w miejscu przerwania wału.

John Taylor, dyrektor ds. zasobów naturalnych i parków hrabstwa King, wyjaśnił, że od kilku dni władze monitorowały stan wału. - Byliśmy nim zaniepokojeni. Wcześniej przeprowadziliśmy pewne naprawy, a kiedy doszło do uszkodzenia wału, ekipy specjalistów sprawdzały jego stan. (...) Będziemy nadal monitorować sytuację. Obecnie badamy wiele obszarów na wszystkich wałach przeciwpowodziowych, o których wiemy, że mogą stanowić problem - przekazał John Taylor.

Po opanowaniu sytuacji i prowizorycznym uszczelnieniu wyrwy alert powodziowy został odwołany we wtorek rano. W ciągu ostatniego tygodnia na północno-zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych spadło nawet 50 litrów na metr kwadratowy deszczu - a poziom wody w Green River podniósł się o ponad 4,5 metra.

Służby usypują prowizoryczne zabezpieczenia
Służby usypują prowizoryczne zabezpieczenia
Źródło: Reuters

Autorka/Autor: anw,jzb/dd

Źródło: Reuters, CNN

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

