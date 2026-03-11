Tornado w amerykańskim stanie Illinois Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek przez środkową część Stanów Zjednoczonych - od Teksasu aż po region Wielkich Jezior - przeszły gwałtowne burze z tornadami. W wielu regionach doszło też do gradobicia. Gwałtowna aura związana była z burzowym frontem, który utworzył się nad częścią kraju - podała amerykańska telewizja informacyjna CNN.

Ponad 15 milionów osób objęto ostrzeżeniami, w tym 10 milionów dotyczyło ryzyka tornad. Gwałtowna aura spowodowała, że ponad 60 tysięcy gospodarstw domowych nie miało prądu, z czego połowa dotyczyła Teksasu.

Tornado w stanie Illinois Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Tornada w USA

W miejscowości Lake Village w stanie Indiana pojawiło się tornado. Jak podały lokalne media, żywioł zniszczył kilka budynków mieszkalnych. - Lake Village znalazło się bezpośrednio na drodze tornada, prosimy trzymać się z dala od tego obszaru - apelował we wtorek szef lokalnej straży pożarnej Rob Churchill, którego cytował dziennik "USA Today". Szeryf Shannon Cothran dodał, że w rejonie odnotowano bardzo duże zniszczenia. - Pozwólcie ratownikom robić to, co muszą - apelował do mieszkańców. Trąba powietrzna przetoczyła się też przez hrabstwo Kankakee w stanie Illinois, powodując znaczne szkody w miejscowości Aroma Park. Według służb w niektórych domach zerwane zostały dachy, a wyrywane z korzeniami drzewa miały średnicę sięgającą 30 centymetrów. Lokalne centrum pogotowia ratunkowego informowało o ogromnej liczbie zgłoszeń.

Burmistrz Kankakee - Christopher Curtis powiedział w rozmowie z CNN, że w hrabstwie nie ma ofiar śmiertelnych ani zaginionych, choć siedem osób odniosło lekkie obrażenia.

Gigantyczny grad

Burzom towarzyszyły niszczycielskie opady gradu. W Kankakee odnotowano kule gradu o średnicy około 13 centymetrów, a w innych miejscach regionu - od 7 do ponad 11 centymetrów. Meteorolog Alan Gerard ostrzegał przed "gigantycznym gradem", który może spowodować bardzo poważne szkody.

Grad sypnął w miejscowości Bolingbrook w stanie Illinois Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

W wielu regionach zrobiło się też upalnie. Wysoka temperatura powietrza, zdaniem ekspertów, napędzała powstawanie gwałtownych zjawisk. W nowojorskim Central Parku termometry pokazały 26,7 stopnia Celsjusza. Był to najwcześniejszy w roku przypadek przekroczenia tej bariery od początku obserwacji odnotowanej w 1869 roku. Według meteorologów wyjątkowo ciepłe i wilgotne powietrze znad Zatoki Meksykańskiej zasiliło front burzowy, drastycznie zwiększając ryzyko wystąpienia tornad i ekstremalnych opadów.

Wielkie gradziny pojawiły się w Texas Hill Country Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Opracowała Anna Bruszewska