Świat Burza uderzyła i odcięła miejscowość od świata

Tornado przeszło przez miejscowość Lena w Illinois Źródło: Reuters

Silne burze przeszły w piątek nad stanami Illinois i Wisconsin. Zjawiskom towarzyszył grad o wielkości piłek tenisowych oraz silne opady deszczu, które powodowały podtopienia.

Jak poinformowała Krajowa Służba Pogodowa (NWS), do największych zniszczeń mogły przyczynić się tornada. W sobotę prowadzone były inspekcje terenów dotkniętych żywiołem. Lokalnie prędkość wiatru w porywach mogła przekraczać 160 kilometrów na godzinę.

Zniszczone domy i linie energetyczne

W miejscowości Lena w stanie Illinois, oddalonej o około 180 kilometrów od Chicago, intensywne podmuchy wiatru zniszczyły wiele domów. Uszkodzone zostały także budynki szkolne, a wichura powybijała okna i zerwała poszycie dachu hali sportowej.

- Wszędzie jest dużo wody, światła przestały działać - opowiadała jedna z nauczycielek. - W podłodze sali gimnastycznej jest sporo dziur. Jestem prawie pewna, że zapadł się sufit w naszym sekretariacie.

Silny wiatr wyrwał także drzewa i zniszczył linie energetyczne. Jak podało biuro szeryfa hrabstwa Stephenson, w którym leży Lena, w pewnym momencie wszystkie drogi wjazdowe do miejscowości zostały zablokowane. W sobotę wjazd do wioski był możliwy tylko dla mieszkańców oraz służb ratowniczych i komunalnych.

Agencja Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois oraz Biuro Bezpieczeństwa Wewnętrznego podały, że w sobotę w zachodniej części stanu bez prądu pozostawało co najmniej 16 tysięcy odbiorców.

Synoptycy ostrzegli, że zagrożenie silnymi burzami i niszczącymi wiatrami utrzyma się także w niedzielę. Według komunikatu Centrum Prognozowania Burz (SPC), najwyższy stopień ostrzeżenia przed niszczącym wiatrem i gradobiciem objął rejon Wielkich Jezior oraz dolinę rzeki Ohio, gdzie formują się kolejne komórki burzowe.