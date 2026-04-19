Świat

Burza uderzyła i odcięła miejscowość od świata

Tornado przeszło przez miejscowość Lena w Illinois
Burze i tornada przetoczyły się przez Stany Zjednoczone, powodując potężne zniszczenia i przerwy w dostawach prądu. W stanie Illinois żywioł przeszedł nad wioską Lena. Na kilka godzin miejscowość została odcięta od świata.

Silne burze przeszły w piątek nad stanami Illinois i Wisconsin. Zjawiskom towarzyszył grad o wielkości piłek tenisowych oraz silne opady deszczu, które powodowały podtopienia.

Jak poinformowała Krajowa Służba Pogodowa (NWS), do największych zniszczeń mogły przyczynić się tornada. W sobotę prowadzone były inspekcje terenów dotkniętych żywiołem. Lokalnie prędkość wiatru w porywach mogła przekraczać 160 kilometrów na godzinę.

Zniszczone domy i linie energetyczne

W miejscowości Lena w stanie Illinois, oddalonej o około 180 kilometrów od Chicago, intensywne podmuchy wiatru zniszczyły wiele domów. Uszkodzone zostały także budynki szkolne, a wichura powybijała okna i zerwała poszycie dachu hali sportowej.

- Wszędzie jest dużo wody, światła przestały działać - opowiadała jedna z nauczycielek. - W podłodze sali gimnastycznej jest sporo dziur. Jestem prawie pewna, że zapadł się sufit w naszym sekretariacie.

Silny wiatr wyrwał także drzewa i zniszczył linie energetyczne. Jak podało biuro szeryfa hrabstwa Stephenson, w którym leży Lena, w pewnym momencie wszystkie drogi wjazdowe do miejscowości zostały zablokowane. W sobotę wjazd do wioski był możliwy tylko dla mieszkańców oraz służb ratowniczych i komunalnych.

Agencja Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois oraz Biuro Bezpieczeństwa Wewnętrznego podały, że w sobotę w zachodniej części stanu bez prądu pozostawało co najmniej 16 tysięcy odbiorców.

Synoptycy ostrzegli, że zagrożenie silnymi burzami i niszczącymi wiatrami utrzyma się także w niedzielę. Według komunikatu Centrum Prognozowania Burz (SPC), najwyższy stopień ostrzeżenia przed niszczącym wiatrem i gradobiciem objął rejon Wielkich Jezior oraz dolinę rzeki Ohio, gdzie formują się kolejne komórki burzowe.

Źródło: PAP, Reuters

Czytaj także:
Opady w Polsce w niedzielę wieczorem
Silny deszcz w Polsce. Tak będą wędrować opady
Prognoza
Deszcz, ulewa, intensywne opady
Ulewy w Polsce. Tu opady mogą być szczególnie groźne
Prognoza
Burzowe chmury
Dziś prawie 20 stopni, możliwe burze
Prognoza
Opady deszczu nocą
Padać zacznie już nocą
Prognoza
Dziura w suficie
Przebiła się przez sufit, wylądowała na kanapie
Świat
Przymrozek
Nie tylko ulewy. Nadciąga spore ochłodzenie. W górach może sypnąć śniegiem
Prognoza
Auta pod śniegiem
Wyłaniają się spod zwałów brudnego śniegu
Świat
Obszar geotermalny w Toskanii
Ogromny zbiornik magmy leży pod Toskanią
Nauka
Powódź w Stokes Valley w Nowej Zelandii
"Najmocniejszy deszcz, jaki kiedykolwiek widziałem"
Świat
Jasny bolid na polskim niebie
Rozbłysk światła na wieczornym niebie. Czym był
Polska
Argentyńska fundacja wypuściła do morza 15 pingwinów poddanych rehabilitacji
Wypuścili pingwiny po rehabilitacji. Cierpiały na pewien syndrom
Świat
Trzęsienie ziemi w prefekturze Nagano
Trzęsienie ziemi w Japonii. Powodowało problemy z poruszaniem się
Świat
Przymrozki
Żółto w części Polski. IMGW ostrzega
Prognoza
Po nikłym deszczu ciepło i pogodnie
Czeka nas ciepły dzień z korzystnym biometem
Prognoza
Pogodna noc
Czeka nas chłodna noc przed ciepłym dniem
Prognoza
Woda przed Pałacem Dożów w Wenecji, listopad 2019 r.
Jak uchronić Wenecję przed zalaniem? Można ją przenieść
Świat
Przed akcją ratunkową humbaka Timmy'ego
Sprowadzili ciężki sprzęt. Akcja ratunkowa na Bałtyku
Świat
Las nieopodal mojego domu
W Polsce dobiega końca era sosny
Arleta Unton-Pyziołek
Deszcz, wiosna, Kraków
Duża zmiana pogody tuż-tuż
Prognoza
Asteroida Apophis (wizja artystyczna)
"Bóg chaosu" zbliża się do Ziemi. Badacze już się na to szykują
Nauka
Skumulowana średnia suma opadów w drugiej połowie kwietnia (bez burz)
Pojawiły się ostrzeżenia przed suszą
Polska
Siemiatycze
Spotkamy się z wami w Siemiatyczach. Taka będzie pogoda
Prognoza
Woda powodziowa zarwała most na rzece Boardman w amerykańskim stanie Michigan
Zerwany most, zdmuchnięta stodoła i brak perspektyw na poprawę pogody
Świat
Po dziewięciu dniach poszukiwań koreańskie służby złapały wilka, który uciekł z zoo
Szukali go dziewięć dni. Wilk Neukgu złapany
Świat
Gęsta mgła
Piątkowy poranek z alarmami w trzech województwach
Polska
Deszcz i wiatr
Miejscami popada i silniej powieje
Prognoza
Kociak Elmer przed oczyszczeniem z kleju
Uratowali kota. Był cały oblepiony, nie mógł jeść i pić
Świat
Deszczowa noc
W nocy nad Polską przewędruje strefa opadów
Prognoza
Mrówki zabezpieczone w bagażu obywatela Chin
Chciał przemycić mrówki, został skazany na rok więzienia
Świat
Opady deszczu, deszcz
Widać mocniejsze opady deszczu
Prognoza
