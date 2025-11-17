Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

USA. Kajakiem przez zalane ulice

Kajakiem przez zalane ulice
Kajakiem przez zalane ulice
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
W mieście Long Beach w Kalifornii doszło do rozległych podtopień. Niektórzy jego mieszkańcy pokonywali zalane ulice kajakami.

Burza, która nawiedziła w weekend amerykańskie miasto Long Beach w Kalifornii, przyniosła ze sobą bardzo obfite opady deszczu. Jak podają lokalne media, doszło do rozległych podtopień. Wiele ulic, piwnic i domów zostało zalanych.

Kajakami przez zalane ulice

Niektórzy mieszkańcy Long Beach pokonywali zalane ulice kajakami. Tim Morrisse, który mieszka na Naples Lane powiedział, że w sobotę brodził w mętnej wodzie sięgającej kolan.

- Woda bardzo szybko się podnosiła - powiedział w rozmowie ze stacją ABC7. Dodał, że nie był przygotowany na tak obfite opady. - Rozłożyłem kilka worków z piaskiem wokół domu. To było przerażające - mówił.

Wydział Robót Publicznych w Long Beach poinformował, że doszło do przerwy w dostawie prądu, która spowodowała wyłączenie kilku pomp obsługiwanych przez hrabstwo Los Angeles.

Klatka kluczowa-28563
Kajakiem przez zalane ulice
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Ulewy w Kalifornii

Ulewy, które wystąpiły w Kalifornii, były wywołane przez tak zwaną rzekę atmosferyczną. Rzeka atmosferyczna to rozległy tunel aerodynamiczny, który przenosi ogromne ilości pary wodnej z ciepłych wód oceanu nad lądy średnich szerokości geograficznych. Zjawisko to powstaje w wyniku tworzenia się wąskich, ale bardzo porywistych strumieni wiatru. Rzeka atmosferyczna przemieszcza się na wysokości około 1,5-2 kilometrów nad powierzchnią, a docierając do lądu, gwałtownie opada w postaci ulewnego deszczu lub intensywnego śniegu.

Rzeka atmosferyczna przyniosła ulewy. Są ofiary śmiertelne
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rzeka atmosferyczna przyniosła ulewy. Są ofiary śmiertelne

Autorka/Autor: anw

Źródło: CNN, abc7.com

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
TAGI:
USAKaliforniaulewy
Czytaj także:
Indonezja
Masa ziemi i błota zeszła na domy. Ofiary śmiertelne i zaginieni
Świat
Opady
Tak będzie wędrować strefa opadów nad Polską
Prognoza
Deszcz ze śniegiem, opady
Lokalnie sypnie śniegiem. IMGW ostrzega
Prognoza
Deszcz, jesień, chłodno, opady
Dzień pod znakiem wymagającej pogody
Prognoza
Delfin Mimmo w Wenecji
Myśleli, że tak będzie mu lepiej. Zwrot w sprawie delfina celebryty
Świat
Vibrio cholerae
"Mamy coraz więcej zachorowań". Najgorsza sytuacja od 25 lat
Świat
Monmouth zalane
"Ilość wody była bezprecedensowa"
Świat
Deszcz, noc
Deszczowa noc w wielu miejscach
Prognoza
Zniszczenia w Portugalii
Ofiary śmiertelne, kilka tysięcy interwencji służb
Świat
Deszcz ze śniegiem, zimno
Szykuje się duża zmiana pogody
Prognoza
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: ujemna anomalia temperatury
Prognoza
Stado przeszło przez drogę
Przez drogę przeszło duże stado żubrów. Było ich około 50. Nagranie
TVN24
Hiszp-000780
Spadł śnieg. Pierwszy taki w tym sezonie
Świat
Kalifornia po przejściu kilkudniowych burz
Rzeka atmosferyczna przyniosła ulewy. Są ofiary śmiertelne
Świat
Susza
Trwa walka z suszą. Chcą wywołać sztuczny deszcz
Świat
Wulkan Sakurajima - zdjęcie poglądowe
Wybuchł wulkan. Wydano alert przed opadami popiołu
Świat
Chłód, mróz, przymrozki, jesień
Mróz w Polsce. Gdzie było najzimniej?
Polska
Deszcz ze śniegiem, jesień, opady
Niewykluczone opady deszczu ze śniegiem
Prognoza
Delfin Mimmo w Wenecji
Delfin celebryta opuścił Wenecję. To dla jego bezpieczeństwa
Świat
Akcja poszukiwawcza w powiecie Cilacap w Indonezji
Ciała osiem metrów pod ziemią. Trwają poszukiwania
Świat
Noc, deszcz, opady deszczu
Tam noc przyniesie ziąb i deszcz
Prognoza
Tajskie służby udaremniły dwie duże akcje przemytników zwierząt
Podejrzane worki w aucie. W środku 80 małp i narkotyki
Świat
Pochmurno, lekki śnieg, jesień
Podmuch zimy na horyzoncie. Miejscami spadnie śnieg
Prognoza
Lahaur w Pakistanie pokrył gęsty smog
Pracują w zasłonie smogu. "Zachorowałem dwa, trzy razy"
Smog
Skutki burzy Claudia
Tysiące osób bez prądu, zalane miasto. Krajobraz po Claudii
Świat
Andromeda i Przyjaciele
Polak znów doceniony przez NASA
Ciekawostki
Capture Bag do łapania asteroid firmy TransAstra
Opracowali worek na asteroidy. "To doprowadzi do gorączki złota w kosmosie"
Ciekawostki
Odkrycie
Ten wybuch mógłby zedrzeć atmosferę z planety
Nauka
Modlitwy o deszcz w Iranie
Najgorszy kryzys od dziesiątek lat, w kraju modły
Świat
Opady w Kalifornii
"Wszyscy powinni być gotowi do natychmiastowej ewakuacji"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica