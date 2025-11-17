Kajakiem przez zalane ulice Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Burza, która nawiedziła w weekend amerykańskie miasto Long Beach w Kalifornii, przyniosła ze sobą bardzo obfite opady deszczu. Jak podają lokalne media, doszło do rozległych podtopień. Wiele ulic, piwnic i domów zostało zalanych.

Kajakami przez zalane ulice

Niektórzy mieszkańcy Long Beach pokonywali zalane ulice kajakami. Tim Morrisse, który mieszka na Naples Lane powiedział, że w sobotę brodził w mętnej wodzie sięgającej kolan.

- Woda bardzo szybko się podnosiła - powiedział w rozmowie ze stacją ABC7. Dodał, że nie był przygotowany na tak obfite opady. - Rozłożyłem kilka worków z piaskiem wokół domu. To było przerażające - mówił.

Wydział Robót Publicznych w Long Beach poinformował, że doszło do przerwy w dostawie prądu, która spowodowała wyłączenie kilku pomp obsługiwanych przez hrabstwo Los Angeles.

Ulewy w Kalifornii

Ulewy, które wystąpiły w Kalifornii, były wywołane przez tak zwaną rzekę atmosferyczną. Rzeka atmosferyczna to rozległy tunel aerodynamiczny, który przenosi ogromne ilości pary wodnej z ciepłych wód oceanu nad lądy średnich szerokości geograficznych. Zjawisko to powstaje w wyniku tworzenia się wąskich, ale bardzo porywistych strumieni wiatru. Rzeka atmosferyczna przemieszcza się na wysokości około 1,5-2 kilometrów nad powierzchnią, a docierając do lądu, gwałtownie opada w postaci ulewnego deszczu lub intensywnego śniegu.

