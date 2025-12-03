Mierzył ponad cztery metry. Osiem osób połączyło siły, aby go schwytać

Osiem osób było zaangażowanych w złapanie aligatora Źródło: ENEX

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci z hrabstwa Sarasota, które położone jest w amerykańskim stanie Floryda, zostali wezwani we wtorek do nietypowego zdarzenia. Mieli złapać nieproszonego gościa, czyli mierzącego ponad cztery metry długości aligatora. Napisali na Facebooku, że gad ważył prawie 270 kilogramów.

Aligator mierzył ponad cztery metry

"Ilu funkcjonariuszy potrzeba, aby eksmitować mierzącego 4,2 metra długości aligatora? Odpowiedź to siedmiu odważnych policjantów i jeden utalentowany łowca" - napisało biuro szeryfa hrabstwa Sarasota.

Jak podały lokalne media, gad został schwytany i przetransportowany na farmę aligatorów, gdzie dożyje swoich dni z dala od podmiejskich ogródków.

Rozwiń