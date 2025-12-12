Trzęsienie ziemi w Japonii. Było ostrzeżenie przed tsunami

Piątkowe trzęsienie ziemi w Japonii Źródło: Reuters

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,7 nawiedziło regiony Hokkaido i Tohoku w piątek tuż przed południem lokalnego czasu (w Polsce było to przed godziną 4 w piątek). Wstrząs odnotowano na głębokości 20 kilometrów. Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) wydała ostrzeżenie przed tsunami dla północnego wybrzeża Pacyfiku, ale po kilku godzinach je odwołała.

Według służb meteorologicznych na wybrzeżu wyspy Hokkaido oraz prefektur Aomori, Iwate i Miyagi miały wystąpić fale tsunami osiągające metr wysokości. Około godziny 13 lokalnego czasu do rejonów prefektury Aomori i Hokkaido zostały zaobserwowane fale o wysokości około 20 centymetrów.

Dla miasta Sendai w północno-wschodniej prefekturze Miyagi wydano nakaz ewakuacji. Władze wzywały mieszkańców obszarów przybrzeżnych i położonych w pobliżu rzek uchodzących do morza do przemieszczenia się w głąb lądu.

Urząd ds. energii atomowej przekazał, że w instalacjach nuklearnych w regionie nie wykryto anomalii.

Kolejne trzęsienie ziemi w Japonii

W poniedziałek wieczorem na tym samym obszarze odnotowano wstrząs o magnitudzie 7,5, w wyniku którego rannych zostało co najmniej 50 osób. Po poniedziałkowym wstrząsie agencja meteorologiczna ostrzegła, że w nadchodzących dniach może dojść do podobnego lub nawet silniejszego trzęsienia ziemi - przypomniała agencja informacyjna AFP. Japonia jest położona w tzw. Pacyficznym Pierścieniu Ognia i należy do krajów najbardziej narażonych na trzęsienia ziemi. Rocznie wykrywa się tam nawet do 1,5 tys. wstrząsów, przy czym większość jest niewyczuwalna dla ludzi.

Lokalizacja trzęsienia ziemi Źródło: USGS