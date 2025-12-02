Logo TVN24
Świat

Tajlandia. Powódź przyszła nagle. "Jak tsunami"

Ewakuacja mieszkańców miasta Hat Yai
Służby Sri Lanki ewakuują mieszkańców po powodzi
Źródło: Reuters
Powodzie mocno dotknęły miasto Hat Yai położone na południu Tajlandii. Pod wodą znalazło się wiele budynków, a ulice zmieniły się w rwące potoki. Ratownicy wciąż przeczesują gruzy w poszukiwaniu ocalałych.

Powodzie i osuwiska, wywołane przez deszcze monsunowe i cyklony tropikalne, zdewastowały Azję Południową i Południowo-Wschodnią. Ogromne zniszczenia odnotowano na Sri Lance, Sumatrze, w Malezji i Tajlandii.

Z danych krajowych agencji ds. klęsk żywiołowych wynika, że w całym tym regionie zginęło co najmniej 1250 osób. Setki osób wciąż uznaje się za zaginione, a ponad milion zostało przesiedlonych.

Zginęło ponad 600 osób. Dziesiątki tysięcy czeka głód
Zginęło ponad 600 osób. Dziesiątki tysięcy czeka głód

Powodzie na południu Tajlandii

Powodzie mocno dotknęły miasto Hat Yai położone w prowincji Songkhla na południu Tajlandii. Pod wodą znalazło się wiele budynków, a ulice zmieniły się w rwące potoki. Mieszkająca w nim Wassana Suthi, właścicielka domu opieki, powiedziała, że powódź przyszła nagle.

- To było jak tsunami - mówiła w rozmowie z CNN. Dodała, że woda sięgała około 2,5 metra wysokości. Kiedy wdarła się do miasta, uwięziła w domu opieki jej męża oraz 10 pracowników i pacjentów. Jak opowiadała, uciekli oni przed żywiołem na pierwsze piętro. - Najpierw zalany został parter. Mój mąż Suthi i pracownicy musieli przenieść przerażonych pacjentów na wyższe piętro. Następnie woda powodziowa pozbawiła budynek prądu - opowiadała. Dodała, że przez tydzień pracowali przy świecach, zanim przywrócono budynkowi zasilanie.

Klatka kluczowa-63990
Skutki powodzi w Tajlandii
Źródło: Reuters

"Chciało mi się płakać"

Gdy woda opadła, ulice były pełne błota, wszędzie walały się śmieci. - Kiedy widziałam ludzi ustawiających się w kolejkach po jedzenie, szukających swoich krewnych, to chciało mi się płakać - powiedziała Suthi.

Ratownicy wciąż przeczesują gruzy w poszukiwaniu ocalałych osób. Lokalne służby próbują przywrócić prąd społecznościom, które od wielu dni są odcięte od świata. Zdaniem władz liczba ofiar śmiertelnych może jeszcze wzrosnąć.

Klatka kluczowa-58767
Miasto Hat Yai w Tajlandii pod wodą
Źródło: Reuters

Autorka/Autor: anw

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Sri LankaulewyPowódźTajlandia
